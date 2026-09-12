Sony Xperia 1 IX sẽ có camera chính cực xịn sò

Dù Xperia 1 VIII có thể chưa thực sự vượt qua được iPhone 17 Pro Max hay Galaxy S26 Ultra nhưng điều đó không có nghĩa là "người kế nhiệm" của chúng sẽ từ bỏ tham vọng "đánh bại" iPhone 18 Pro Max và Galaxy S27 Ultra. Trong khi mẫu máy năm nay được đánh giá là thành công, Xperia 1 IX hứa hẹn sẽ tiến xa hơn nữa nhờ vào sự nâng cấp đáng kể về camera.

Xperia 1 IX có thể được trang bị cảm biến camera mới

Theo một tin đồn mới được đăng tải bởi blog công nghệ Nhật Bản Sumahu Digest, Sony có thể sẽ mang đến một đợt nâng cấp camera lớn cho Xperia 1 IX. Hãng sẽ sử dụng một cảm biến mới với kích thước lớn hơn cho camera chính của mẫu flagship sắp tới.

Sony Xperia 1 VIII.

Đây sẽ là lần đầu tiên dòng Xperia 1 được nâng cấp cảm biến kể từ khi Xperia 1 V ra mắt vào năm 2023. Kể từ thời điểm đó, Sony vẫn duy trì sử dụng cảm biến Exmor T IMX 888 (kích thước 1/1,35 inch) – vốn là cảm biến hình ảnh CMOS đa lớp xếp chồng (dual-layer multi-stacked) đầu tiên trên thế giới.

Một chi tiết sẽ không thay đổi là thiết kế cụm camera hình vuông đã được giới thiệu trên phiên bản năm nay. Tuy nhiên, phần lồi của cụm camera dự kiến ​​tăng kích thước.

Sony Xperia 1 IX sẽ sử dụng cảm biến camera nào?

Do Xperia 1 IX dự kiến ​​phải đến mùa xuân năm 2027 mới ra mắt nên vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn. Đáng tiếc là hiện chưa rõ Sony sẽ chọn loại cảm biến nào cho mẫu flagship này, nhiều khả năng hãng sẽ sử dụng chính cảm biến do mình sản xuất.

Trong kịch bản lý tưởng nhất, hãng có thể sẽ chọn cảm biến LYTIA 901 – loại cảm biến hiện đang được trang bị trên các mẫu flagship như Oppo Find X9 Ultra và Vivo X300 Ultra. Đây là loại cảm biến kích thước lớn (1/1,12 inch) với độ phân giải 200MP và sở hữu những tính năng tiên tiến bậc nhất trên thị trường.

Cụm camera trên Xperia 1 IX sẽ rất khác biệt so với bản tiền nhiệm.

Tất nhiên, hãng cũng có thể chọn mẫu LYTIA 910 – cảm biến LOFIC đầu tiên của Sony với kích thước 1/1,28 inch và độ phân giải 50MP. Dù có kích thước và độ phân giải khiêm tốn hơn, cảm biến này lại mang đến dải nhạy sáng động (dynamic range) vượt trội, giúp cải thiện đáng kể hiệu suất chụp trong điều kiện thiếu sáng.

Thay đổi này sẽ giải quyết một trong những vấn đề chính trên chiếc Xperia 1 VIII.

Triển vọng

Theo các chuyên gia, điện thoại Sony đang dần trở thành những thiết bị kỳ lạ nhất trên thị trường. Từng được ưa chuộng nhờ hệ thống camera xuất sắc, giờ đây chúng lại trở thành những sản phẩm đắt đỏ bậc nhất trong khi vẫn dậm chân tại chỗ với phần cứng gần như không thay đổi suốt nhiều năm qua.

Giới công nghệ hy vọng hãng sẽ xem xét lại chiến lược và tung ra một sản phẩm thực sự hấp dẫn, vượt xa những nỗ lực gần đây.