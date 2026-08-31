Sony đã có TV OLED “giá mềm” không lâu sau khi liên doanh với công ty Trung Quốc

TV OLED của Sony từ lâu được biết đến với chất lượng hình ảnh cao cấp, nhưng giá bán thường khiến sản phẩm nằm ngoài tầm với của nhiều người. Tuy nhiên, điều này đang thay đổi với Bravia 6, dòng OLED mới có mức giá dễ tiếp cận hơn.

TV OLED của Sony nổi tiếng với giá đắt đỏ.

Bravia 6 gồm 5 kích thước, từ 48 đến 83 inch. Giá bán lần lượt là 1.300 USD cho bản 48 inch, 1.500 USD cho 55 inch, 2.000 USD cho 65 inch, 3.000 USD cho 77 inch và 4.000 USD cho bản 83 inch.

Đáng chú ý, Bravia 6 xuất hiện trong bối cảnh Sony đang có sự thay đổi lớn với mảng kinh doanh TV. Hồi tháng 3, Sony và TCL ký thỏa thuận thành lập liên doanh mới, trong đó TCL nắm 51% và Sony giữ 49%. Công ty mới sẽ tiếp quản hoạt động kinh doanh TV Bravia cùng các sản phẩm giải trí gia đình của Sony.

Hỗ trợ 4K 120 Hz, HDMI 2.1

Tất cả mẫu Bravia 6 đều sử dụng tấm nền OLED 4K, tích hợp Google TV và công nghệ Triluminos Pro nhằm cải thiện khả năng tái tạo màu sắc. TV cũng hỗ trợ Dolby Vision nhằm nâng cao trải nghiệm xem phim tại nhà.

Dòng sản phẩm mới được trang bị 4 cổng HDMI 2.1, hỗ trợ độ phân giải 4K ở tần số quét 120 Hz cùng các công nghệ VRR, ALLM và SBTM. Đây là những tính năng đáng chú ý với người dùng chơi game trên console hoặc PC.

Về âm thanh, Bravia 6 hỗ trợ Dolby Atmos và DTS. Người dùng cũng có thể truy cập Sony Pictures Core và nền tảng Google TV với hơn 700.000 bộ phim và chương trình truyền hình.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi với mẫu Bravia 6.

Một điểm đáng chú ý khác là Bravia 6 tích hợp Gemini AI, giúp hỗ trợ người dùng tìm kiếm nội dung thông qua các tính năng tìm kiếm thông minh và trợ lý giọng nói.

Giá cạnh tranh giúp Sony TV OLED hấp dẫn hơn

Mức giá của Bravia 6 được đánh giá là tương đối cạnh tranh khi đặt cạnh một số mẫu OLED khác. LG C5 2025 hiện có giá khoảng 1.170 USD cho bản 48 inch, Samsung S90F khoảng 848 USD cho cùng kích thước, trong khi Sony Bravia 8 2024 có giá khoảng 1.600 USD cho bản 55 inch.

OLED vẫn có một số hạn chế như nguy cơ lưu ảnh và độ sáng thường thấp hơn một số công nghệ màn hình khác. Tuy nhiên, khả năng hiển thị màu sắc chính xác, màu đen sâu và độ tương phản cao vẫn khiến OLED trở thành lựa chọn được nhiều người dùng quan tâm.

Với Bravia 6, Sony đang đưa OLED xuống mức giá dễ tiếp cận hơn, trong khi vẫn duy trì những tính năng quan trọng như 4K 120 Hz, HDMI 2.1, Dolby Vision và Google TV, tạo sức hút cho người tiêu dùng.