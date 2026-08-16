Sony Xperia 1 VIII tích hợp sâu AI vào quay chụp, giá cao ngất ngưởng

Sau khi công bố trên toàn cầu, Sony đã chính thức ra mắt Xperia 1 VIII tại Việt Nam. Mẫu smartphone flagship mới nhất của nhà sản xuất Nhật Bản mở ra trải nghiệm nhiếp ảnh đầy sáng tạo với trợ lý Camera AI được vận hành bởi Xperia Intelligence.

Sony Xperia 1 VIII.

Xperia 1 VIII có công nghệ AI chủ động đề xuất tông màu, lựa chọn ống kính và hiệu ứng bokeh (xóa phông) phù hợp với từng chủ thể và bối cảnh. Đáng chú ý, camera telephoto mới được trang bị cảm biến hình ảnh 1/1,56-inch, lớn hơn khoảng bốn lần so với thế hệ trước.

Cả ba camera với tiêu cự 16mm, 24mm và 70mm đều cho hiệu năng chụp thiếu sáng tương đương máy ảnh sử dụng cảm biến full-frame về khả năng giảm nhiễu và tái tạo dải tương phản động. Chỉ cần hướng camera vào chủ thể, Xperia 1 VIII sẽ phân tích bối cảnh dựa trên nhiều yếu tố, từ chủ thể đến điều kiện thời tiết, sau đó đưa ra những gợi ý phù hợp về tông màu, lựa chọn ống kính và hiệu ứng bokeh.

Các đề xuất được phát triển dựa trên Creative Look, kế thừa triết lý hình ảnh đặc trưng của Sony qua dòng máy ảnh α (Alpha). Thay vì phải tự mình điều chỉnh nhiều thiết lập, người dùng chỉ cần chạm vào lựa chọn yêu thích để nhanh chóng tạo nên khung hình mang đậm cá tính và phong cách sáng tạo riêng.

Trên cả ba camera, công nghệ xử lý đa khung hình RAW kết hợp khả năng mở rộng dải tương phản động (HDR) và giảm nhiễu trong điều kiện ánh sáng yếu. Nhờ đó, Xperia 1 VIII hạn chế hiện tượng mất chi tiết ở cả vùng sáng lẫn vùng tối, đồng thời tái tạo màu sắc chính xác hơn trong những khung cảnh có độ tương phản cao.

Thiết kế ORE mới mang đến cho Xperia 1 VIII một diện mạo tinh tế và giàu cá tính với bốn tùy chọn màu sắc mặt lưng là đen ánh than, bạc ánh tím, đỏ thạch lựu, vàng kim sa được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp tự nhiên của đá. Cụm camera được tinh chỉnh để hài hòa với camera telephoto mới, kết hợp cùng vật liệu và kỹ thuật xử lý bề mặt được phát triển riêng cho phần cạnh, mặt lưng và thân máy.

Xperia 1 VIII tiếp tục giữ lại nút chụp camera chuyên dụng. Đồng thời, cổng âm thanh 3,5mm vẫn được duy trì, cho phép người dùng tận hưởng âm thanh chất lượng cao qua tai nghe có dây - dấu ấn quen thuộc được kế thừa từ DNA âm thanh Walman của Sony.

Được trang bị Snapdragon® 8 Elite Gen 5 của Qualcomm, Xperia 1 VIII mang đến tốc độ xử lý nhanh hơn và hiệu năng cải thiện 20% so với thế hệ trước. Tời lượng pin lên đến hai ngày cùng độ bền pin duy trì tối ưu trong suốt 4 năm sử dụng, theo công bố của hãng

Sony Xperia 1 VIII hiện có giá niêm yết chính thức là 38,99 triệu đồng, cao hơn 4 triệu đồng so với thế hệ tiền nhiệm và ngang với phân khúc giá của iPhone 17 Pro Max tại Việt Nam.