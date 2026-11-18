Mới đây, Samsung đã đưa ra thông báo chính thức về việc một loạt sản phẩm của hãng đã được Hiệp hội Công nghệ Người tiêu dùng (Consumer Technology Association) vinh danh trong khuôn khổ chương trình Giải thưởng Đổi mới sáng tạo CES 2027 (CES 2027 Innovation Awards).

Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy Z Fold8.

Cả Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy Z Fold8 đều được xướng tên ở hạng mục "Best of Innovation" (Sáng tạo xuất sắc nhất) trong nhóm Thiết bị di động, Phụ kiện & Ứng dụng. Samsung cũng giành được các giải thưởng ở các lĩnh vực giải trí gia đình, thiết bị gia dụng và chất bán dẫn; đồng thời cho biết số lượng giải thưởng "Best of Innovation" mà hãng đạt được năm nay đã tăng gấp đôi so với năm ngoái.

Samsung mô tả Fold8 Ultra là thiết bị mang đến tiêu chuẩn cao nhất của dòng Galaxy về hiệu năng, khả năng vận hành và sự đổi mới, gói gọn trong thiết kế màn hình gập tiên tiến nhất của hãng. Dù là mẫu Z Fold mỏng nhất từ ​​trước đến nay với độ dày chỉ 4,1 mm khi mở ra và trọng lượng 215g, thiết bị này vẫn sở hữu viên pin lớn nhất trong dòng sản phẩm tính đến thời điểm hiện tại với dung lượng 5.000 mAh. Theo Samsung, mức dung lượng này đủ để người dùng thoải mái làm việc, sáng tạo và giải trí suốt cả ngày dài.

Samsung Galaxy Z Fold8 và Fold8 Ultra giành giải thưởng Sáng tạo xuất sắc nhất tại CES 2027.

Phiên bản Fold8 tiêu chuẩn cũng giành giải "Best of Innovation" trong cùng hạng mục. Samsung định vị đây là một kiểu dáng màn hình gập mới, khác biệt so với phiên bản Ultra vốn tập trung vào hiệu suất công việc. Đây cũng là mẫu Galaxy Z Fold nhẹ nhất từ ​​trước đến nay.

Galaxy Z Fold8 sở hữu màn hình gập 7,6 inch với độ phân giải 2448x1848 pixel, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 3.000 nit; màn hình ngoài 5,5 inch với độ phân giải 1248x1972 và tần số quét 120Hz. Máy được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, tùy chọn RAM 12GB/16GB, bộ nhớ trong 256GB/512GB/1TB. Hệ thống camera của máy bao gồm camera chính 50MP (có chống rung quang học OIS), camera góc siêu rộng 50MP, cùng hai camera selfie (một camera góc siêu rộng 10MP ở màn hình trong và một camera góc rộng 10MP ở màn hình ngoài). Thiết bị sử dụng viên pin 4.800 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 45W và sạc không dây 20W.

Mặt khác, Galaxy Z Fold8 Ultra sở hữu màn hình gập 8 inch với độ phân giải 2256x2504 pixel, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 3.000 nit; màn hình ngoài 6,5 inch có độ phân giải 1080x2520 và tần số quét 120Hz. Thiết bị được trang bị cùng loại chip, các tùy chọn RAM và bộ nhớ trong tương tự Galaxy Z Fold8, hệ thống camera bao gồm cảm biến chính 200MP (có OIS), ống kính tele 10MP (có OIS, zoom quang 3x), ống kính siêu rộng 50MP, camera selfie siêu rộng 10MP, camera selfie góc rộng 10MP ở màn hình ngoài, viên pin dung lượng 5.000 mAh.

Danh sách đầy đủ các sản phẩm đạt giải thưởng của Samsung sẽ được công bố vào ngày 4/1, ngay trước thềm sự kiện CES 2027 – diễn ra từ ngày 6 - 9/1 tại Las Vegas, Mỹ.