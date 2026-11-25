Ngày hội Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên năm 2026 (TechFest Hưng Yên 2026) sẽ diễn ra trong hai ngày 7 - 8/12, với quy mô 200 gian hàng thuộc 8 không gian đổi mới sáng tạo, dự kiến thu hút 20.000 - 30.000 lượt khách tham quan.

Sự kiện do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên chủ trì, tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên và khu vực không gian mở phụ cận Quảng trường Hưng Yên, phường Phố Hiến. Với chủ đề “Mạch nguồn văn hiến – Sức bật công nghệ”, chương trình hướng đến kết nối doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu, trường đại học, cộng đồng khởi nghiệp, nhà đầu tư và người dân.

Ảnh minh họa. (A.I)

TechFest Hưng Yên 2026 diễn ra trong bối cảnh cả nước triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây được xác định là những lĩnh vực có vai trò thúc đẩy năng suất, năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ban tổ chức, điểm nhấn của sự kiện là 200 gian hàng được bố trí thành 8 không gian đổi mới sáng tạo, tập trung vào những lĩnh vực có nhu cầu ứng dụng công nghệ trong sản xuất và đời sống.

Cụ thể, không gian Công nghiệp và công nghệ tiên tiến giới thiệu robot, tự động hóa, thị giác máy tính, công nghệ in 3D, vật liệu mới và mô hình nhà máy tương lai. Trong khi đó, khu vực AI và công nghệ số tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trợ lý AI tiếng Việt, phân tích dữ liệu, tự động hóa quy trình, phần mềm quản trị và an toàn thông tin.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, các gian hàng giới thiệu công nghệ giống, cảm biến, nông nghiệp số, bảo quản sau thu hoạch, chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc và liên kết chuỗi giá trị. Không gian Tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn tập trung vào giải pháp tiết kiệm năng lượng, quản lý tài nguyên nước, tái chế, vật liệu sinh học và tận dụng phụ phẩm.

Các lĩnh vực khác cũng có khu vực trưng bày riêng, gồm y tế và sức khỏe, giáo dục và phát triển con người, thương mại - logistics và kinh tế số, văn hóa - du lịch và công nghiệp sáng tạo. Những công nghệ được giới thiệu trải rộng từ thiết bị theo dõi sức khỏe, y tế số, giáo dục STEM, robot học đường đến thanh toán số, thương mại điện tử, số hóa di sản và thực tế ảo.

Ban tổ chức ưu tiên các sản phẩm, thiết bị và mô hình có thể trình diễn trực tiếp để khách tham quan trải nghiệm, tìm hiểu cách thức hoạt động và khả năng ứng dụng thực tế.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, TechFest Hưng Yên 2026 dự kiến tổ chức một diễn đàn chính sách cấp cao và 8 hội thảo chuyên đề. Nội dung tập trung vào doanh nghiệp công nghệ, kinh tế số, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp giá trị gia tăng, phát triển nhân lực chất lượng cao và phát huy di sản trong kỷ nguyên số.

Các hoạt động kết nối cũng được triển khai giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, nhà đầu tư và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. Qua đó, doanh nghiệp sản xuất có cơ hội tìm kiếm giải pháp nâng năng suất, kiểm soát chất lượng, tự động hóa và chuyển đổi số. Các hợp tác xã, cơ sở chế biến và doanh nghiệp nông nghiệp có thể tiếp cận công nghệ bảo quản, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử và mở rộng thị trường.

Đáng chú ý, ban tổ chức dự kiến tiếp tục theo dõi những cơ hội hợp tác hình thành tại sự kiện theo các mốc 7, 30, 90 và 180 ngày sau TechFest, tùy nhu cầu và mức độ sẵn sàng của các bên. Hoạt động này nhằm thúc đẩy các cuộc trao đổi ban đầu tiến tới hợp tác và ứng dụng công nghệ cụ thể.

Không chỉ hướng đến doanh nghiệp và giới nghiên cứu, sự kiện còn mở rộng hoạt động trải nghiệm cho học sinh, sinh viên, giáo viên và người dân. Các nội dung như lập trình, robot học đường, ứng dụng AI tiếng Việt, mô phỏng quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc và khám phá di sản số được đưa vào chương trình nhằm giúp công chúng tiếp cận công nghệ theo hình thức trực quan.