Bộ ba iPhone mới năm nay mạnh cỡ nào?

iPhone 18 Pro của Apple được trang bị hệ thống tản nhiệt với thiết kế mới, đi kèm kích thước lớn hơn nhiều và khả năng tản nhiệt hiệu quả hơn cho con chip A20 Pro đầy mạnh mẽ.

Về cấu trúc, con chip A20 Pro sở hữu CPU 6 nhân, bao gồm hai nhân hiệu năng cực cao (super core) nhanh hơn tới 20% cùng 4 nhân tiết kiệm điện. Chip này cũng tích hợp GPU 7 nhân giúp xử lý đồ họa nhanh hơn, mang lại hiệu năng tăng tới 40% so với A19 Pro, đồng thời đi kèm hệ thống Neural Engine kép.

2 màu của iPhone Duo.

Apple cũng đã thiết kế lại cấu trúc đóng gói vật lý cho chip A20 Pro. Với thiết kế đóng gói tùy chỉnh lấy cảm hứng từ dòng chip M-series, phần đế silicon của A20 Pro được đặt cạnh bộ nhớ. Apple cho biết, cách bố trí này giúp tách biệt bộ nhớ khỏi đường dẫn nhiệt của hệ thống trên chip (SoC) và cho phép chip kết nối trực tiếp với buồng hơi (vapor chamber) đã được cải tiến.

Hãng khẳng định hiệu quả tản nhiệt đã được nâng cao đáng kể nhờ thiết kế đóng gói mới của A20 Pro. Thiết kế tản nhiệt mới này sẽ phát huy tác dụng rõ rệt khi chơi các tựa game đồ họa nặng, duy trì kết nối di động tốc độ cao và nhiều tác vụ khác.

Dòng iPhone mới năm nay được tích hợp chip A20 Pro.

iPhone 18 Pro được trang bị buồng hơi cải tiến để hỗ trợ quản lý nhiệt độ hệ thống. Hệ thống buồng hơi nâng cấp này được chế tạo từ 80% thép tái chế và có diện tích bề mặt lớn gấp ba lần so với buồng hơi trên iPhone 17 Pro.

Bên cạnh thép và vật liệu graphite dẫn nhiệt, Apple còn sử dụng vật liệu đồng cấu trúc nano-twin giúp tản nhiệt hiệu quả hơn khỏi màn hình của iPhone 18 Pro. Theo nhà sản xuất, hệ thống tản nhiệt mới mang lại hiệu năng cao hơn 40% so với iPhone 17 Pro và vượt trội gấp đôi so với iPhone 16 Pro.

iPhone 18 Pro.

Với tất cả những cải tiến về hiệu năng này, iPhone 18 Pro hứa hẹn là lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang muốn nâng cấp từ các mẫu iPhone đời cũ.

Hiện tại, giá khởi điểm của iPhone 18 Pro là 38,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB và iPhone Duo là 64,99 triệu đồng cho cùng phiên bản bộ nhớ. Khách hàng đã có thể đặt trước trên trang web của Apple và nhiều hệ thống bán lẻ chính hãng.