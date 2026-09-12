Canh bạc về chiếc iPhone gập 'sinh sau đẻ muộn'

Apple vừa chính thức bước vào thị trường điện thoại gập với iPhone Duo, mẫu của smartphone được giới thiệu tại sự kiện iPhone ngày 10/9. Dù các đối thủ như Samsung, Motorola và Google đã phát triển điện thoại gập trong nhiều năm, Apple cho thấy hãng không cần lợi thế của người đi đầu để tạo ảnh hưởng lên thị trường.

Thay vì tập trung vào việc giới thiệu công nghệ màn hình gập như một phát minh mới, Apple nhấn mạnh cách trải nghiệm iPhone quen thuộc được chuyển sang một thiết bị có thiết kế hoàn toàn khác.

Điện thoại màn hình gập hiện vẫn là một phân khúc ngách. Theo công ty cung cấp dữ liệu FDM CCS, các mẫu máy này chỉ chiếm khoảng 5% tổng doanh số smartphone. Giá bán cao, thiết kế chưa phổ biến và những lo ngại về độ bền khiến chúng chưa thể thu hút số đông người dùng.

Bộ đôi iPhone của Apple có thể sẽ định hình phân khúc điện thoại gập. Ảnh: CNN.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Apple có thể thay đổi tình thế. Ben Wood - trưởng nhóm phân tích tại FDM CCS - cho rằng điện thoại gập không phải công nghệ mới và Apple chắc chắn đã học hỏi nhiều từ quá trình phát triển sản phẩm của Samsung cùng các đối thủ khác.

Theo Wood, Apple thường không vội tham gia một danh mục sản phẩm mới mà chờ đến khi thị trường đạt một mức độ phát triển nhất định. Dù điện thoại gập chưa thực sự trưởng thành, Apple có thể đã nhận thấy một điểm bùng phát đang đến gần và lựa chọn thời điểm phù hợp để gia nhập.

Lợi thế lớn nhất của Apple nằm ở sức mạnh thương hiệu và hệ sinh thái. iPhone không phải smartphone đầu tiên, Apple Watch cũng không phải smartwatch đầu tiên và iPad cũng không phải máy tính bảng đầu tiên. Tuy nhiên, đây lại là những sản phẩm góp phần định hình cách người tiêu dùng nhìn nhận các danh mục thiết bị này.

Điều tương tự có thể xảy ra với iPhone Duo. Những người dùng đã gắn bó sâu với iOS có thể chưa từng nghĩ đến việc mua điện thoại gập. Nhưng Apple có khả năng biến một công nghệ xa lạ thành sản phẩm quen thuộc bằng cách kết hợp thiết kế mới với trải nghiệm phần mềm mà người dùng đã biết.

Những trải nghiệm quen thuộc sẽ giúp iPhone Duo không mang lại cảm giác quá xa lạ. Ảnh: CNET.

Ben Wood dự đoán điện thoại gập vẫn sẽ là thị trường ngách trong tương lai gần, nhưng iPhone Duo có thể tạo ra hiệu ứng tích cực cho toàn bộ phân khúc, khi sự tham gia của Apple thúc đẩy sự quan tâm từ người tiêu dùng và các nhà phát triển.

Paolo Pescatore - nhà sáng lập PP Foresight - cũng đánh giá cao khả năng của Apple. Theo ông, sự kiện ra mắt iPhone Duo là câu trả lời mạnh mẽ trước những hoài nghi về khả năng đổi mới của hãng. Lợi thế lớn nhất của Apple vẫn là khả năng kết hợp phần cứng, phần mềm và dịch vụ ở quy mô mà ít đối thủ có thể bắt kịp.

Pescatore kỳ vọng iPhone Duo sẽ nhanh chóng thu hút người dùng, đồng thời tạo lợi ích cho thị trường và cộng đồng phát triển ứng dụng. Wood cũng dự báo nhu cầu đối với sản phẩm sẽ rất lớn.

Trong ngắn hạn, sức hút của iPhone Duo có thể đến từ lượng đặt hàng trước của nhóm người dùng tiên phong và sự tò mò của khách hàng khi sản phẩm xuất hiện tại các cửa hàng Apple. Nhưng nếu thiết bị đạt được thành công về doanh số, tác động của nó có thể lớn hơn nhiều.

Sau nhiều năm các hãng như Samsung, Motorola, Huawei và Honor đặt nền móng cho điện thoại gập, Apple dù là người đến sau, nhưng có thể trở thành thương hiệu khiến công nghệ này thực sự bước vào dòng sản phẩm đại chúng.

Nói cách khác, iPhone Duo có thể không phải chiếc điện thoại gập đầu tiên, nhưng lại có khả năng trở thành chiếc điện thoại khiến người dùng phổ thông thực sự muốn sở hữu một thiết bị màn hình gập.