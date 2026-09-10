iPhone mới ra mắt, giá iPhone 17 chưa giảm mà còn bất ngờ tăng thêm 100 USD

Tại sự kiện phần cứng thường niên diễn ra vào rạng sáng 10/9, Apple đã chính thức ra mắt một số mẫu iPhone mới, bao gồm chiếc điện thoại gập đầu tiên mang tên iPhone Duo, cùng với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Người dùng không còn có thể mua iPhone với giá như trước.

Một trong những điều dễ nhận thấy nhất là sự tăng giá của các mẫu điện thoại này. Năm nay, Apple đã tăng giá iPhone Pro và Pro Max thêm 100 USD, đưa giá khởi điểm mới lên lần lượt là 1.199 USD và 1.299 USD. Đây không chỉ là hiện tượng riêng của iPhone mà còn phản ánh xu hướng chung trong lĩnh vực công nghệ tiêu dùng.

Đáng chú ý, giá của các mẫu iPhone đời cũ cũng không ngừng tăng cao. Cụ thể, giá khởi điểm mới cho các sản phẩm như sau:

- iPhone 16: 799 USD.

- iPhone 17e: 699 USD.

- iPhone 17: 899 USD.

- iPhone Air: 1.099 USD.

iPhone 18 Pro là mẫu iPhone thế hệ mới rẻ nhất hiện nay.

Mặc dù tin tức về việc tăng giá không mấy dễ chịu, nhưng điều này đã được dự đoán từ trước. Cựu CEO của Apple, Tim Cook, đã từng nhấn mạnh rằng việc tăng giá là “không thể tránh khỏi” trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Wall Street Journal vào tháng 6, với lý do chính là tình trạng thiếu hụt bộ nhớ do nhu cầu gia tăng từ các trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Việc tăng giá các mẫu điện thoại cũ càng khiến người tiêu dùng cảm thấy khó chịu hơn, đặc biệt khi Apple không ra mắt thế hệ mới nào cho dòng điện thoại cơ bản trong năm nay, khiến iPhone 17 trở thành mẫu điện thoại cơ bản mới nhất hiện có.

Cuối cùng, nếu đang tìm kiếm một chiếc iPhone Duo với dung lượng lưu trữ 2TB, hãy chuẩn bị chi ra tới 3.200 USD. Tại Việt Nam, giá bán sẽ là 104 triệu đồng.