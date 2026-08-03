Galaxy S27 Ultra lộ diện sớm cùng One UI 9.5

Mặc dù thế hệ Galaxy S26 vẫn chưa được ra mắt chính thức, Samsung đã gây xôn xao trong cộng đồng công nghệ khi bắt đầu phát triển giao diện One UI 9.5 hoàn toàn mới. Phiên bản phần mềm thử nghiệm đầu tiên đã được phát hiện, dành riêng cho mẫu flagship cao cấp nhất của hãng trong năm tới.

Mới đây, chuyên gia săn tin phần mềm FahadAliJaved đã phát hiện bản dựng One UI 9.5 mang mã hiệu AZH3 trên máy chủ phần mềm của Samsung tại Mỹ. Đặc biệt, bản build này được thiết kế cho chiếc điện thoại Galaxy S27 Ultra, với mã hiệu SM-S958U. Việc một phiên bản phần mềm lớn xuất hiện sớm, trước thời điểm ra mắt chính thức khoảng sáu tháng, là điều chưa từng có tiền lệ.

Động thái này cho thấy Samsung đang rất nghiêm túc trong việc tối ưu hóa hệ điều hành cho các sản phẩm tương lai. Việc phát triển sớm sẽ giúp hãng có thêm thời gian để tinh chỉnh hiệu năng, sửa lỗi và mang lại trải nghiệm mượt mà nhất cho người dùng khi sản phẩm ra mắt.

Theo thông tin rò rỉ, One UI 9.5 sẽ được xây dựng trên nền tảng hệ điều hành Android 17 mới nhất. Trước đó, Samsung dự kiến sẽ ra mắt giao diện One UI 9.0 cùng với các thế hệ điện thoại màn hình gập mới vào ngày 7 tháng 8 năm 2026. Các thiết bị Galaxy hiện tại cũng sẽ lần lượt nhận bản cập nhật này vào khoảng tháng 9 năm 2026.

Sự xuất hiện sớm của One UI 9.5 mở ra khả năng chương trình thử nghiệm Beta sẽ được khởi động sớm hơn mọi năm, dự kiến vào tháng 11. Dòng điện thoại Galaxy S26 series được dự đoán sẽ là những thiết bị đầu tiên nhận lời mời tham gia chương trình thử nghiệm này.

Đối với những người đam mê công nghệ, việc tiếp cận sớm với các bản cập nhật nội bộ sẽ là cơ hội tuyệt vời để khám phá nhiều tính năng mới, đồng thời hứa hẹn sẽ có nhiều hình ảnh rò rỉ thú vị về giao diện này xuất hiện trên các diễn đàn công nghệ trước thềm ra mắt.