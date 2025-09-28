Pin iPhone Air: Mỏng manh nhưng có "yếu"? Kết quả thực tế "so kè" cùng iPhone 17 Pro Max và Galaxy S25

Apple đã tự tin tuyên bố iPhone Air siêu mỏng có "thời lượng pin cả ngày" khi có thể coi video đến 22 tiếng, một lời khẳng định khiến nhiều người hoài nghi. Mới đây, trang công nghệ Tom's Guide đã đưa chiếc máy này lên bàn cân so tài pin với iPhone 17 Pro Max và đối thủ trực tiếp Galaxy S25 Edge để tìm ra câu trả lời cuối cùng.

iPhone Air mỏng như không hề yếu pin.

Bài thử nghiệm lướt web 5G: Đủ dùng nhưng "hụt hơi" so với dòng Pro

Trong bài kiểm tra lướt web liên tục qua mạng 5G với độ sáng màn hình 150 nit, iPhone Air đã cho thấy một hiệu suất đáng nể so với các đối thủ Android. Dưới đây là lượng thời gian thực tế khi lướt web:

- iPhone 17 Pro Max – 17 tiếng 54 phút

- iPhone 17 Pro – 15 tiếng 32 phút

- Galaxy S25 Ultra – 14 tiếng 27 phút

- iPhone 17 – 12 tiếng 47 phút

- iPhone Air – 12 tiếng 02 phút

- Galaxy S25 Edge – 11 tiếng 48 phút

iPhone Air siêu mỏng lướt mạng 5G trong 12 tiếng 2 phút liên tục.

Với kết quả 12 tiếng 2 phút, iPhone Air không chỉ vượt qua đối thủ trực tiếp là Galaxy S25 Edge (11 tiếng 48 phút) mà còn không thua kém quá nhiều so với iPhone 17 bản tiêu chuẩn (12 tiếng 47 phút). Tuy nhiên, khi đặt cạnh "quái vật" iPhone 17 Pro Max (17 tiếng 54 phút), rõ ràng người dùng phải đánh đổi gần 6 tiếng sử dụng để có được thiết kế siêu mỏng.

Xem video trực tuyến: Vượt cả kỳ vọng của Apple

Ở bài kiểm tra xem video YouTube liên tục, iPhone Air thực sự tỏa sáng. Dưới đây là số trăm pin còn lại (sau 5 tiếng trải nghiệm YouTube):

- iPhone 17 Pro Max - còn 88%

- iPhone Air - còn 81%

- Galaxy S25 Ultra - còn 75%

- Galaxy S25 Edge - còn 67%

Sau 5 tiếng đồng hồ, iPhone Air vẫn còn tới 81% pin, bỏ xa con số 67% của chiếc Galaxy S25 Edge và vượt mặt cả mẫu S25 Ultra. Đáng kinh ngạc hơn, nếu ngoại suy từ kết quả này, iPhone Air có thể trụ được tới 26 tiếng 19 phút xem video, cao hơn cả con số 22 tiếng mà Apple đã công bố.

Sau 5 tiếng trải nghiệm YouTube, iPhone Air còn 81% pin.

Sự đánh đổi hợp lý giữa thiết kế và thời lượng pin

Nhìn chung, iPhone Air đã chứng minh rằng "mỏng manh" không có nghĩa là "yếu". Thời lượng pin của máy hoàn toàn ổn định cho một ngày sử dụng thông thường. Apple đã khéo léo tối ưu hóa không gian bên trong, dồn linh kiện lên phần gờ trên để có chỗ cho một viên pin lớn hơn.

Tất nhiên, bạn đừng nên mong đợi điều kỳ diệu. Nếu bạn là người dùng cường độ cao và luôn cần thời lượng pin tối đa, iPhone 17 Pro Max vẫn là vị vua không có đối thủ. Nhưng nếu bạn yêu thích một thiết kế thanh lịch, gọn nhẹ mà không phải hy sinh quá nhiều về thời gian sử dụng so với bản iPhone tiêu chuẩn, iPhone Air chính là sự lựa chọn xuất sắc.