"So kè" smartphone màn hình gập Honor Magic V5 và Samsung Galaxy Fold7

Thị trường smartphone gập nửa cuối năm 2025 đang chứng kiến một cuộc đối đầu thú vị giữa Honor Magic V5 (giá khoảng 45 triệu đồng) và Samsung Galaxy Fold7 (giá 47 - 51 triệu đồng tùy phiên bản).

Hai mẫu máy này đại diện cho hai triết lý khác biệt trong thiết kế và trải nghiệm công nghệ. Nếu Galaxy Fold7 tiếp nối tinh thần hoàn thiện và ổn định quen thuộc của Samsung, thì Magic V5 lại bứt phá với hàng loạt kỷ lục mới, mang phong cách táo bạo và đậm chất tương lai.

Samsung Galaxy Fold7 (trái) và Honor Magic V5 (phải).

Thiết kế và chất liệu

Magic V5 gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với thân máy siêu mỏng, đặc biệt phiên bản màu trắng chỉ 8,8mm khi gập và 4,1mm khi mở, biến nó thành smartphone gập mỏng nhất thế giới. Đồng thời, sản phẩm đạt kỷ lục Guinness Thế giới về khả năng chịu tải lên đến 104Kg mà không bị biến dạng bản lề.

Khung kim loại nguyên khối cùng lớp phủ NanoCrystal Shield chính là một trong những công nghệ giúp bề mặt Magic V5 cứng hơn và chống xước hiệu quả hơn so với kính thông thường. Trong khi đó, Galaxy Fold7 mỏng 4,2mm (mở) và 8,9mm (gập) vẫn giữ phong cách sang trọng với khung nhôm và mặt lưng kính cường lực Gorilla Glass Ceramic 2.

Samsung Galaxy Fold7 (màu xanh) và Honor Magic V5 (màu vàng). (Ảnh: Basil Kronfi/T3)

Màn hình và hiển thị

Honor sử dụng tấm nền OLED thế hệ mới cho cả hai màn hình, với độ sáng tối đa 5.000 nits, vượt xa con số 2.600 nits của Fold7. Màu sắc trên Magic V5 rực rỡ, độ tương phản sâu, góc nhìn rộng và sắc độ trung thực hơn theo chuẩn DCI-P3.

Cảm giác khi mở màn hình chính 7,95-inches của Magic V5 giống như cầm một cuốn tạp chí mỏng, sắc nét. Trong khi đó, Galaxy Fold7 với màn hình Dynamic AMOLED 2X 8-inches vẫn duy trì độ mượt tiêu chuẩn và hiển thị ổn định. Nhìn chung, hai máy đều có màn hình lượng cao và cùng tần số quét 120Hz, nhưng Magic V5 mang lại trải nghiệm thị giác hiện đại và sống động hơn, đặc biệt khi xem video HDR hoặc chơi game có đồ họa "khủng".

Samsung Galaxy Fold7 (phải) và Honor Magic V5 (trái). (Ảnh: Basil Kronfi/T3)

Hiệu năng và bộ nhớ

Cả hai đều sử dụng chip Snapdragon 8 Elite, cho hiệu năng dư thừa đối với gần như mọi tác vụ hiện nay, từ đa nhiệm đến xử lý AI. Song điểm nhấn là Honor Magic V5 có RAM 16GB và bộ nhớ 512GB, nhỉnh hơn đáng kể so với 12GB RAM và tùy chọn ROM 256GB/512GB trên Galaxy Fold7.

Nhờ dung lượng lớn, Magic V5 đáng tiền hơn khi có khả năng xử lý đa nhiệm mượt mà, lưu trữ thoải mái video 4K và các ứng dụng nặng. Honor Magic V5 cũng tận dụng tốt hơn sức mạnh phần cứng để phục vụ các tính năng AI chuyên sâu, tạo ra lợi thế cho chủ nhân trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Samsung Galaxy Fold7 Honor Magic V5 Chip xử lý (CPU) Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite GPU Adreno 830 Adreno 830 RAM 12GB 16GB Bộ nhớ trong (ROM) 256GB/512GB 512GB

Camera và khả năng xử lý hình ảnh

Camera cụm tròn độc đáo của Magic V5 (trái) và chạy dọc truyền thống của Galaxy Fold7 (phải). (Ảnh: Basil Kronfi/T3)

Samsung giữ vị thế dẫn đầu ngành nhiếp ảnh di động với cụm 200MP trên Galaxy Fold7, đi kèm khả năng quay 8K (30 khung hình/giây), chất lượng hình ảnh chi tiết và sắc nét. Cụm ba ống kính 50MP + 50MP + 64MP trên Magic V5 có khả năng chống rung kép OIS và EIS, chụp đêm và chân dung tự nhiên, không quá nịnh mắt nhưng rất thật.

Camera trước 20MP của Honor hỗ trợ quay video 4K, mang lại độ chi tiết cao cho hội thoại hoặc vlog. Trong khi Galaxy Fold7 vẫn giữ phong cách truyền thống là 2 camera trước cho 2 chế độ sử dụng (gập và mở), thì Magic V5 thể hiện tư duy mới: Chụp thông minh thay vì chụp mạnh.

Nhìn chung, Samsung hướng tới phần cứng thực thụ, ưu tiên độ nét cho những bức ảnh chụp trên Galaxy Fold7. Honor không cạnh tranh về thông số, mà họ tạo dấu ấn riêng cho Magic V5 bằng cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hệ thống camera: AI Camera, xóa vật thể thông minh,...

Pin và sạc

Magic V5 vượt trội về pin với dung lượng 5.820mAh dùng công nghệ Silicon-Carbon, sạc nhanh không dây 50W, có dây 66W kèm sẵn trong hộp giúp thời gian nạp đầy chỉ hơn nửa giờ. Galaxy Fold7 có pin 4.400mAh, sạc 25W và cũng hỗ trợ sạc không dây, phù hợp người dùng văn phòng nhưng chưa thật sự ấn tượng với nhóm di chuyển nhiều.

Pin của Magic V5 không chỉ lớn hơn mà còn ít sinh nhiệt, giảm chai, giúp tuổi thọ pin dài hơn. Với người dùng thường xuyên di chuyển hoặc làm việc cường độ cao, Honor có ưu thế rõ rệt.

AI và tiện ích thông minh

Honor dù đi sau Samsung trong việc tích hợp AI vào các flagship, nhưng Magic V5 lần này được xem là smartphone gập định hướng AI mạnh mẽ, với hàng loạt tính năng như phiên dịch trực tiếp, AI chống cuộc gọi lừa đảo - nhận diện, cảnh báo, thậm chí tự động ngắt kết nối các cuộc gọi nghi ngờ,...

Tính năng phát hiện cuộc gọi lừa đảo trên Magic V5.

Ngoài ra, công nghệ giảm say tàu xe AI của Magic V5 cũng là chi tiết thú vị, hỗ trợ người dùng dễ chịu hơn khi đọc nội dung trong lúc di chuyển. Fold7 thì có các tính năng Samsung DeX, Smart Switch, Audio Eraser quen thuộc dành chọ hệ sinh thái Galaxy, nhưng về mức độ “thông minh chủ động” thì Magic V5 mang trải nghiệm AI gần gũi, thực dụng hơn.

Kết nối và khả năng chống chịu

Honor Magic V5 trang bị Wi-Fi 7 (đã thực tế kết nối được Wi-Fi 7 tại Việt Nam), Bluetooth 6.0, hỗ trợ hồng ngoại - một chi tiết nhỏ nhưng hữu dụng khi điều khiển thiết bị gia dụng. Galaxy Fold7 dù phần cứng có hỗ trợ Wi-Fi 7 nhưng thực tế chỉ mới nhận diện được Wi-Fi 6e và chỉ đang sử dụng Bluetooth 5.4 - vẫn nhanh nhưng chưa phải là tiêu chuẩn mới nhất.

Về khả năng chống nước, Magic V5 đạt IP58 & IP59, cao hơn đáng kể so với IP48 của Galaxy Fold7. Tiêu chuẩn này đồng nghĩa kết cấu khung và bản lề chống bụi kín hoàn toàn, giúp Magic V5 hoạt động bền bỉ ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.

Cảm nhận thực tế

Khi cầm Magic V5, cảm giác đầu tiên là sự liền mạch. Độ mỏng của phiên bản màu trắng giúp chiếc máy nhẹ nhưng chắc chắn, bản lề đóng mở đạt độ hoàn thiện cao. Samsung Fold7 vẫn mang lại cảm giác chắc tay và tinh tế, hướng đến phong cách an toàn và quen thuộc bấy lâu.