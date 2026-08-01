Lộ danh sách loạt thiết bị Samsung đang được thử nghiệm One UI 9

Samsung đang tích cực thử nghiệm phần mềm hệ thống One UI 9 trên hàng loạt thiết bị thuộc hệ sinh thái Galaxy. Trong khi bản thử nghiệm công khai (Beta) hiện bị giới hạn cho dòng Galaxy S26, danh sách thử nghiệm nội bộ đã mở rộng tới 49 thiết bị. Danh sách này bao gồm đầy đủ từ các dòng điện thoại cao cấp, điện thoại gập đến các sản phẩm tầm trung và máy tính bảng. Việc thử nghiệm diện rộng cho thấy hãng đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện giao diện mới.

Samsung âm thầm thử nghiệm One UI 9.0 trên hàng loạt dòng máy.

Tuy nhiên, việc xuất hiện trong danh sách thử nghiệm không đồng nghĩa các thiết bị này sẽ lập tức nhận bản Beta hay bản cập nhật chính thức sớm hơn. Samsung thường có thói quen thử nghiệm firmware trước vài tuần hoặc vài tháng nhằm đảm bảo bản phát hành đạt chất lượng tốt nhất. Quy trình này giúp hãng chuẩn bị sẵn sàng để mở rộng quy mô cập nhật nhanh chóng ngay khi ra mắt bản chính thức. Những thiết bị thuộc danh sách thử nghiệm có cơ hội lớn nhận bản nâng cấp đúng hạn.

Danh sách các dòng máy Galaxy bước vào đợt thử nghiệm nội bộ

Đợt thử nghiệm nội bộ ghi nhận sự xuất hiện của các dòng flagship từ Galaxy S23 series đến S25 series, bao gồm cả các phiên bản FE. Các mẫu điện thoại gập cao cấp từ Galaxy Z Fold5, Z Flip5 đến các thế hệ Z Fold7 và Z Flip7 cũng nằm trong danh sách. Đáng chú ý, các mẫu smartphone tầm trung bán chạy thuộc dòng Galaxy A và Galaxy M như A57, A37, A16 hay M56 cũng được ghi nhận. Phía máy tính bảng có sự góp mặt của dòng Galaxy Tab S9, Tab S10 series và các dòng giá rẻ như Tab A11.

Danh sách thử nghiệm này dự kiến sẽ còn tiếp tục mở rộng khi Samsung đẩy thêm phần mềm mới lên máy chủ thử nghiệm. Đối với người dùng mong muốn trải nghiệm sớm, chương trình One UI 9 Beta công khai hiện vẫn chưa được mở rộng rộng rãi. Mặc dù chưa có xác nhận chính thức từ hãng, nhiều báo cáo chỉ ra rằng chương trình thử nghiệm công khai có thể sớm mở rộng sang dòng Galaxy S25. Người dùng các dòng máy khác hoàn toàn có thể kỳ vọng vào đợt phát hành chính thức sắp tới.

Hình minh họa.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này tiếp tục khẳng định cam kết của Samsung trong việc duy trì hỗ trợ phần mềm lâu dài cho người dùng. Việc thử nghiệm đồng thời trên các phân khúc giúp rút ngắn đáng kể khoảng cách phát hành giữa dòng máy đắt tiền và giá rẻ. Danh sách chính thức vẫn sẽ được cập nhật liên tục dựa trên dữ liệu từ máy chủ của nhà sản xuất. Người dùng Galaxy hoàn toàn có thể yên tâm về lộ trình nâng cấp thiết bị của mình.