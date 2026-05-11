Smartwatch nhiều tính năng, nhưng nhiều người càng dùng càng thấy... mệt

Trong những năm qua, các công ty công nghệ đã có những bước tiến đáng kể trong việc cải tiến smartwatch giúp mang lại nhiều tính năng hữu ích. Tuy nhiên, không phải ai cũng có ý định tự mua một chiếc cho mìnhm với lý do chính nằm ở giá cả và tính năng thừa thãi.

Smartwatch được nhiều người dùng ưa chuộng.

Mặc dù smartwatch có thể mang lại nhiều tiện ích, nhưng giá thành của chúng, đặc biệt từ các thương hiệu lớn như Apple, Samsung, Google hay Garmin, thường không hợp lý. Chẳng hạn, Galaxy Watch 7 có giá khởi điểm lên tới 5 triệu đồng, trong khi người dùng có thể mua một chiếc điện thoại Android tầm trung với giá chỉ nhỉnh hơn một chút. Điều này khiến người dùng cảm thấy rằng nhiều tính năng của smartwatch thực chất chỉ là sự lặp lại của những gì điện thoại đã cung cấp.

Nhiều người mua smartwatch với hy vọng cải thiện sức khỏe, nhưng thực tế cho thấy, sau một thời gian, họ thường quay lại thói quen cũ. Nếu không có tính kỷ luật, việc sở hữu một chiếc smartwatch sẽ không mang lại thay đổi nào đáng kể.

Thêm vào đó, smartwatch cần phải sạc pin thường xuyên, điều này có thể gây phiền toái cho những ai không muốn phải nhớ đến việc sạc thiết bị. Hơn nữa, pin của đồng hồ sẽ xuống cấp theo thời gian, buộc người dùng phải thay mới sau vài năm, tương tự như điện thoại.

Nhưng không phải ai cũng cảm nhận được lợi ích của smartwatch.

Một vấn đề khác là việc nhận thông báo liên tục từ đồng hồ có thể dẫn đến căng thẳng. Mặc dù người dùng có thể tắt thông báo, nhưng điều đó sẽ làm mất đi một trong những lý do chính để sở hữu smartwatch. Việc bị nhắc nhở về những mục tiêu sức khỏe không đạt được có thể gây áp lực thay vì động lực.

Cuối cùng, smartwatch có thể làm khó khăn hơn trong việc ngắt kết nối với công nghệ. Trong khi sử dụng điện thoại là một hành động tự nguyện, smartwatch luôn theo dõi và cung cấp thông tin về sức khỏe, điều này có thể cản trở người dùng thực sự thoát khỏi sự phụ thuộc vào công nghệ.

Dù vậy, với những người có lối sống năng động, lợi ích của smartwatch có thể được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, một số có thể bỏ qua smartwatch mà hướng đến sự phát triển của các thiết bị như nhẫn thông minh, vì chúng không có màn hình và dễ dàng hòa nhập vào cuộc sống hàng ngày mà không gây cảm giác gò bó.