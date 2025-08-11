Samsung “vừa đấm, vừa xoa” các đối thủ smartwatch Trung Quốc

Tại một cuộc họp báo gần đây, Choi Jong-min, giám đốc điều hành của nhóm phát triển phần cứng sức khỏe thuộc Samsung Mobile Experience (MX), đã chia sẻ về chiến lược của công ty trong bối cảnh cạnh tranh với các thương hiệu smartwatch đến từ Trung Quốc.

Samsung nỗ lực cải thiện trải nghiệm người dùng trên smartwatch của mình.

Theo Choi, trong khi các đối thủ Trung Quốc đang tập trung vào việc mở rộng thị phần smartwatch bằng cách thu hút người dùng mới, Samsung lại ưu tiên cải thiện tuổi thọ và hiệu suất của smartwatch trong suốt vòng đời sản phẩm. Ông nhấn mạnh rằng Samsung đang nỗ lực nâng cao trải nghiệm người dùng trên các thiết bị Galaxy Watch.

Choi cũng đề cập đến sự tiến bộ của các thương hiệu Trung Quốc trong việc tối ưu hóa hệ thống tiết kiệm năng lượng, có thể ám chỉ đến Huawei Watch 5, với thời lượng pin kéo dài từ 7 đến 10 ngày nhờ vào chip tiết kiệm năng lượng. Ông cũng nhắc đến phương pháp chip kép và hệ điều hành kép mà OPPO và OnePlus áp dụng cho các mẫu smartwatch của họ. Mặc dù vậy, ông cảnh báo rằng mức tiêu thụ điện năng thấp hơn của những con chip này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể.

Công ty liên tục nâng cấp các tính năng sức khỏe.

Về phía Samsung, công ty đang tập trung vào việc cải thiện độ chính xác của các tính năng sức khỏe. Galaxy Watch 8 giới thiệu chỉ số chống oxy hóa (Antioxidant Index) giúp phát hiện lượng carotenoid - một hợp chất hữu cơ có trong nhiều loại thực phẩm, nơi hàm lượng thấp có thể là dấu hiệu của ung thư. Ngoài ra, sản phẩm còn có chỉ số tải trọng mạch máu (Vascular Load) giúp định lượng mức độ căng thẳng khi ngủ và đánh giá chất lượng giấc ngủ.

Choi cho biết, các tính năng này đã được Samsung phát triển dựa trên hơn 5 năm nghiên cứu và là kết quả của những cải tiến trong cảm biến sinh học trên Galaxy Watch 8. Ông cũng tiết lộ rằng Samsung đang lên kế hoạch cho các tính năng mới cho Galaxy Watch 9 và Watch 10 trong thời gian tới.