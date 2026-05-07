Samsung muốn “khai tử” smartwatch với màn hình mới cực dị

Tại Display Week 2026 diễn ra ở Los Angeles (Mỹ), Samsung Display đã giới thiệu công nghệ màn hình mới, cho phép smartphone trở thành thiết bị đo các chỉ số sinh học quan trọng, tương tự như các sản phẩm smartwatch và smart ring.

Màn hình OLED mới có kích thước 6,8 inch với độ phân giải 500 PPI, tăng 33% so với phiên bản năm ngoái chỉ đạt 374 PPI. Sự cải tiến này giúp chất lượng hình ảnh gần tương đương với các smartphone cao cấp hiện nay, theo nhận định của Digital Trends.

Điểm nổi bật của công nghệ này là khả năng đo dữ liệu sinh trắc học trực tiếp thông qua màn hình. Người dùng chỉ cần đặt ngón tay lên màn hình để thu thập các chỉ số sức khỏe như nhịp tim và huyết áp, nhờ vào việc phát hiện lưu lượng máu thông qua ánh sáng phát ra từ tấm nền.

Để phát triển công nghệ này, Samsung đã kết hợp các phần tử OLED truyền thống với các điốt quang hữu cơ (OPD). Khi người dùng đặt ngón tay lên màn hình, ánh sáng sẽ xuyên qua da và phản xạ trở lại các cảm biến tích hợp trong bảng điều khiển. Từ những thay đổi về ánh sáng này, hệ thống có thể ước tính các chỉ số sinh học.

Thách thức lớn nhất của Samsung trong việc phát triển công nghệ này là bố trí các điểm ảnh RGB (đỏ, xanh lá cây, xanh dương) và OPD trên cùng một lớp mà không làm giảm chất lượng hình ảnh. Samsung cho biết công ty đã đạt được mật độ điểm ảnh 500 PPI nhờ vào thiết kế tấm nền tiên tiến và quy trình sản xuất chính xác.

Ngoài ra, màn hình mới còn tích hợp công nghệ Flex Magic Pixel, giúp bảo vệ thông tin nhạy cảm hiển thị trên màn hình. Khác với các màn hình bảo mật truyền thống, công nghệ này chỉ ẩn đi những thông tin quan trọng nhất, trong khi vẫn giữ cho phần nội dung còn lại hiển thị rõ ràng. Điều này đặc biệt hữu ích cho việc bảo vệ dữ liệu sức khỏe.

Hiện tại, Samsung chưa công bố thời gian cụ thể cho việc ứng dụng công nghệ này vào sản phẩm thương mại. Tuy nhiên, với độ phân giải tương đương các dòng sản phẩm cao cấp, công nghệ này đang trên đà hoàn thiện, hứa hẹn sẽ mang lại giải pháp cho những người không thích đeo smartwatch nhưng vẫn muốn theo dõi sức khỏe qua điện thoại di động.