Xiaomi Smart Band 10 Pro lộ diện sớm: Giá gây sốc, có bản gốm cao cấp

Xiaomi đang chuẩn bị ra mắt mẫu vòng đeo tay thông minh Smart Band 10 Pro, khi sản phẩm này vừa được niêm yết trên trang bán lẻ Magazine Luiza tại Brazil. Sự xuất hiện này trước khi có thông báo chính thức cho thấy ngày ra mắt có thể đang rất gần.

Theo thông tin từ trang bán lẻ, Smart Band 10 Pro sẽ có các tùy chọn màu sắc bao gồm đen, bạc và hồng, phù hợp với những rò rỉ trước đó từ leaker nổi tiếng Digital Chat Station. Ngoài ra, có thể sẽ có thêm các tùy chọn màu như trắng, cam và phiên bản gốm trắng, với khả năng cao là một số màu sắc độc quyền sẽ được bán giới hạn tại thị trường Trung Quốc. Điều này không chỉ giúp Xiaomi đa dạng hóa sản phẩm mà còn kích thích nhu cầu "săn hàng nội địa" của người tiêu dùng.

Về thông số kỹ thuật, Smart Band 10 Pro sẽ tiếp tục sử dụng màn hình AMOLED 1.74 inch và viên pin 380 mAh, tương tự như mẫu Smart Band 9 Pro. Thời lượng pin của model mới được nâng cấp từ 21 ngày lên khoảng 25 ngày, mặc dù đây không phải là một cải tiến quá ấn tượng, nhưng vẫn đáng ghi nhận vì giúp người dùng yên tâm theo dõi sức khỏe mà không lo hết pin.

Smart Band 10 Pro cũng sẽ có phiên bản gốm cao cấp. Trong khi bản tiêu chuẩn nặng dưới 40g, thì phiên bản gốm sẽ nặng hơn 50g, tạo ra sự khác biệt rõ rệt về cảm giác khi đeo. Lựa chọn gốm có thể hướng đến yếu tố thẩm mỹ và cao cấp, nhưng người dùng ưa thích sự nhẹ nhàng có thể cần cân nhắc.

Về giá bán, Smart Band 10 Pro hiện đang được niêm yết tại Brazil với mức giá từ 734 đến 849 BRL (khoảng 3,8 đến 4,5 triệu đồng), cao hơn so với mặt bằng chung, đặc biệt khi so với Band 9 Pro chỉ khoảng 90 USD (khoảng 2,3 triệu đồng). Tuy nhiên, đây có thể là mức giá ước tính hoặc đã bao gồm thuế phí đặc thù.