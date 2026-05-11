Trung Quốc gây chú ý với công nghệ nhiên liệu máy bay mới

Công nghệ mới đến từ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc có khả năng chuyển hóa CO₂ và hydro thành hydrocarbon mạch dài - một thành phần quan trọng trong sản xuất nhiên liệu máy bay phản lực. Được gọi là “đốt cháy ngược”, quy trình này cho phép CO₂ kết hợp với hydro để tạo ra hydrocarbon, mở ra hy vọng giảm phụ thuộc vào dầu mỏ truyền thống.

Thế giới đang đau đầu với bài toán nhiên liệu hàng không do tình hình ở Trung Đông.

Chất xúc tác gốc sắt kết hợp với các phụ gia kali và nhôm được xem là yếu tố chính trong quy trình nói trên. Chất xúc tác này không chỉ tăng tốc các phản ứng hóa học cần thiết mà còn cho thấy độ bền cao, không hư hỏng sau hơn 800 giờ sử dụng liên tục.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí ACS Catalysis, mỗi gam chất xúc tác có thể tạo ra 453,7 mL hydrocarbon khi tiếp xúc với nhiệt độ khoảng 220 độ C, trong đó khoảng một nửa có thể được sử dụng để sản xuất nhiên liệu máy bay phản lực.

Tương lai máy bay dùng nhiên liệu sạch

Sự xuất hiện của công nghệ nói trên nhận nhiều sự chú ý, đặc biệt trong bối cảnh ngành công nghiệp dầu khí đang đối mặt với tình trạng cạn kiệt nguồn tài nguyên, dẫn đến giá cả tăng cao.

Việc đưa ra các giải pháp nhiên liệu thay thế dầu mỏ nhận được nhiều sự quan tâm.

Mặc dù nhiên liệu phản lực tổng hợp từ hydrocarbon chưa sẵn sàng cho tiêu thụ đại trà, nhưng nếu vượt qua các quy trình chứng nhận an toàn, nó có thể giúp giảm bớt áp lực lên ngành công nghiệp dầu mỏ và góp phần giải quyết khủng hoảng nhiên liệu.

Nếu công nghệ nhiên liệu mới được áp dụng rộng rãi, thế giới có thể hình dung một tương lai nơi CO₂ được hút từ khí quyển và chuyển hóa thành năng lượng cho ô tô, đồng thời giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Công nghệ mới có thể mở ra cơ hội cho những chiếc ô tô bay và thiết bị bay cá nhân, như trong những bộ phim hoạt hình “The Jetsons”.