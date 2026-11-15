Smartphone giá rẻ sắp được nâng cấp màn hình OLED mà không tăng giá

Theo Ximitime, các nhà sản xuất tấm nền hàng đầu đang nỗ lực đưa công nghệ màn hình OLED vào phân khúc smartphone giá rẻ. Động thái này không chỉ nhằm duy trì sản lượng trong bối cảnh thị trường di động dự kiến sẽ sụt giảm, mà còn mang lại lợi ích lớn cho người tiêu dùng.

Việc áp dụng màn hình OLED cho các dòng máy phổ thông xuất phát từ áp lực tài chính hiện tại. Báo cáo từ ZDNet Korea cho biết, giá bộ nhớ tăng cao đã làm đội chi phí sản xuất, buộc các hãng phải tìm kiếm hướng đi mới để thu hút người dùng.

Công ty nghiên cứu thị trường Omdia dự báo, lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu sẽ giảm khoảng 12% vào năm 2026. Để duy trì hoạt động sản xuất, các nhà cung cấp tấm nền cần nhắm đến thị trường smartphone giá rẻ, nơi mà các thiết bị sử dụng màn hình LCD vẫn chiếm ưu thế.

Hiện tại, Samsung Display, BOE và Tianma đang tích cực thảo luận với các thương hiệu lớn như OPPO và vivo để sản xuất tấm nền HD OLED. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là làm sao để giá thành của chúng chỉ ngang bằng với tấm nền LCD độ phân giải HD hiện có trên thị trường.

Để đạt được mức giá này, các nhà cung cấp có thể phải sử dụng vật liệu OLED giá rẻ và cắt giảm một số thông số kỹ thuật không quá quan trọng, giúp các hãng điện thoại duy trì tỷ suất lợi nhuận mà không cần tăng giá bán lẻ.

Theo các nguồn tin rò rỉ, Samsung Display đang xem xét sử dụng dây chuyền OLED cứng (rigid OLED) cho dự án này nhằm tối ưu hóa chi phí. Trong khi đó, BOE và Tianma lại hướng đến việc sử dụng dây chuyền OLED linh hoạt (flexible OLED) để sản xuất thế hệ tấm nền mới.

Nếu kế hoạch này thành công, các dòng smartphone giá rẻ từ REDMI, OPPO hay vivo sẽ có sự nâng cấp rõ rệt về khả năng hiển thị, mang đến cho người dùng trải nghiệm độ tương phản cao và màu đen sâu hơn so với màn hình IPS LCD truyền thống.

Trước đây, Xiaomi đã thử nghiệm hướng đi này với mẫu Mi A3 ra mắt năm 2019, sử dụng màn hình Super AMOLED 720p. Mặc dù độ phân giải không quá sắc nét, nhưng sự chênh lệch về chất lượng màu sắc đã khiến công nghệ OLED trở nên hấp dẫn đối với người dùng có ngân sách hạn hẹp.

Tuy nhiên, việc trang bị màn hình HD OLED không phải là giải pháp hoàn hảo cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày. Người dùng cần lưu ý một số điểm sau:

- Ưu điểm hiển thị: Cải thiện mạnh mẽ độ tương phản, hiển thị màu đen chân thực và tiết kiệm pin hiệu quả hơn khi sử dụng chế độ tối.

- Hạn chế độ phân giải: Mức 720p có thể khiến các văn bản nhỏ bị rỗ, không thực sự phù hợp cho những ai thường xuyên đọc tài liệu.

- Lựa chọn thay thế: Những người dùng ưu tiên độ sắc nét và tính thực dụng vẫn có thể chọn màn hình IPS LCD 1080p quen thuộc.

Tóm lại, việc đưa màn hình OLED xuống phân khúc phổ thông sẽ mang lại thêm sự lựa chọn đáng giá cho người tiêu dùng. Thay vì phải chi trả thêm cho các thiết bị cao cấp, người dùng có thể sớm tiếp cận công nghệ hiển thị vượt trội ngay trên các sản phẩm bình dân.

Tuy nhiên, do thông tin về tấm nền này vẫn đang trong giai đoạn thảo luận và chưa được Samsung Display xác nhận, người dùng cần chờ thêm công bố chính thức từ hãng.