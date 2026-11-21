Trong vài năm qua, giá của ổ SSD, smartphone, laptop và tablet đã tăng đáng kể. Đặc biệt, giá bộ nhớ DDR5 đã leo thang, khiến những người lắp ráp PC và người tiêu dùng gặp khó khăn. Tuy nhiên, theo báo cáo mới từ Seoul Economic Daily (SED), giá chip nhớ NAND dành cho người tiêu dùng có thể đang trên đà giảm.

Cơn bão tăng giá smartphone sắp đảo ngược?

Báo cáo cho biết giá giao ngay của chip nhớ NAND đã giảm 20% chỉ trong tháng trước. Cụ thể, chip nhớ NAND 512 Gb hiện có giá 14,30 USD/chiếc, giảm 32%, trong khi chip 1 Tb giảm 19% xuống còn 24,90 USD. Một nguồn tin trong ngành cho biết: “NAND không thể duy trì mức tăng giá mạnh như hiện nay”.

Mặc dù giá SSD dành cho doanh nghiệp vẫn tăng, SED chỉ ra rằng giá smartphone và tablet cao đã khiến người tiêu dùng trì hoãn nâng cấp, dẫn đến lượng hàng xuất xưởng smartphone giảm 20% so với năm ngoái, cùng doanh số quý 3 đạt mức thấp nhất trong 14 năm. Theo báo cáo của Gartner, lượng hàng xuất xưởng PC cũng giảm 22,5%.

Trước tình hình này, các nhà sản xuất thiết bị đang để hàng tồn kho được bán hết và có thể đang tích trữ chip NAND cho thời gian ngắn, dẫn đến giá thành thấp hơn cho các lô hàng sản xuất mới. Tuy nhiên, không phải tất cả bộ nhớ flash NAND đều có chất lượng như nhau. Các nhà sản xuất RAM và NAND đang chuyển hướng sản xuất để phục vụ nhu cầu bùng nổ AI, nhưng sản xuất chip NAND mật độ cao đòi hỏi công nghệ khác biệt so với việc sản xuất trên công nghệ thấp hơn.

Điều này bắt nguồn từ giá chip nhớ NAND đang giảm.

Ngoài ra, nguồn cung bổ sung từ nhà sản xuất NAND Trung Quốc YMTC cũng đang tạo áp lực giảm giá trên thị trường. YMTC đã chiếm 14% thị phần từ các nhà sản xuất lớn trong quý 2 năm nay.

Xét về tổng thể, những yếu tố này có thể mang lại một chút giảm nhẹ áp lực cho ngành công nghệ tiêu dùng. Bank of America dự đoán giá chip nhớ NAND dành cho PC và smartphone sẽ giảm từ 5% đến 10% trong quý 1/2027, trong khi giá hợp đồng chip nhớ NAND dành cho doanh nghiệp dự kiến sẽ ổn định.

Câu hỏi đặt ra là liệu sự sụt giảm này có dẫn đến giá thành thấp hơn cho các thiết bị và linh kiện như SSD hay không? Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn cung AI hiện đang khan hiếm, bất kỳ sự cải thiện nào cũng sẽ được hoan nghênh.