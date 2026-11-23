Máy tính bảng Pad X9b Max vừa được Honor công bố ra mắt. Sản phẩm sở hữu màn hình Honor Max kích thước 13 inch (tương đương màn hình MacBook Air 13inch) và nhiều dòng laptop nhỏ gọn khác) độ phân giải 2.500 x 1.560 pixel, mật độ điểm ảnh 228 ppi và khả năng hiển thị 1,07 tỷ màu. Màn hình hỗ trợ tần số quét 120Hz, độ sáng tối đa 700 nits.

Honor X9b.

Thiết bị tích hợp các công nghệ bảo vệ mắt như DC Dimming, giảm ánh sáng xanh ở cấp độ phần cứng và Dynamic Dimming. Màn hình cũng đạt chứng nhận giảm ánh sáng xanh và không nhấp nháy của TÜV Rheinland. Máy có thân kim loại nguyên khối, mặt lưng liền mạch với bề mặt phun cát.

Pad X9b Max được trang bị pin dung lượng 10.100mAh. Theo dữ liệu từ phòng thí nghiệm, máy có thể phát video liên tục tối đa 16 giờ, đọc tài liệu 13 giờ, ghi chú trên ứng dụng 12 giờ và nghe nhạc 73 giờ. Thời gian chờ được công bố lên đến 90 ngày. Thiết bị hỗ trợ sạc nhanh 45W.

Về bộ nhớ, máy có RAM vật lý 6GB, hỗ trợ công nghệ Honor RAM Turbo mở rộng thêm 12GB, đưa dung lượng RAM tương đương lên 18GB. Bộ nhớ trong 256GB và hỗ trợ thẻ nhớ microSD dung lượng tối đa 2TB.

Ngoài ra, Pad X9b Max hỗ trợ trải nghiệm IMAX Enhanced cho phim ảnh. Hệ thống âm thanh gồm 4 loa, kết hợp thuật toán âm thanh của Honor, hỗ trợ khuếch đại âm lượng lên đến 200%. Máy cũng đạt chứng nhận Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless và hỗ trợ công nghệ âm thanh DTS.

Máy tích hợp tính năng AI Memo hỗ trợ ghi chép và quản lý cuộc họp, gồm nhận diện cuộc họp, theo dõi các ý chính, hỏi đáp với AI theo thời gian thực và tạo biên bản họp. Tính năng quản lý tệp chuẩn PC mang giao diện quản lý dữ liệu quen thuộc trên máy tính lên máy tính bảng.

Honor Connect hỗ trợ chia sẻ tệp giữa các thiết bị chạy iOS, HarmonyOS, Android, Windows và macOS. Honor MagicRing cho phép kết nối với điện thoại Honor để chia sẻ mạng, cuộc gọi, thông báo và dữ liệu.

Sản phẩm cũng tích hợp Honor Kids với không gian riêng dành cho trẻ em, các ứng dụng Camera cho bé, Bảng vẽ cho bé và Ghi âm cho bé. Phụ huynh có thể quản lý thời gian sử dụng, ứng dụng và lọc nội dung. Hệ thống bảo vệ mắt 6 lớp gồm cảnh báo khoảng cách, nhắc nhở tư thế, cảnh báo độ sáng và cảnh báo khi di chuyển trên đường gập ghềnh.

Honor Pad X9b Max chì có màu xám với giá tham khảo dưới 13 triệu đồng.