Sau màn hình gập, smartphone hạng sang bước vào cuộc đua AI

Sau nhiều năm xuất hiện trên thị trường, smartphone gập đã bước qua giai đoạn gây chú ý bằng kiểu dáng. Màn hình lớn hơn, bản lề mỏng hơn, thân máy nhẹ hơn hay camera tốt hơn vẫn là những yếu tố quan trọng, nhưng không còn là toàn bộ câu chuyện. Với nhóm người dùng cao cấp, đặc biệt là doanh nhân và những người thường xuyên xử lý nhiều luồng thông tin, thiết bị còn phải hỗ trợ họ làm việc, ra quyết định và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Smartphone màn hình gập đang ngày càng có nhiều lựa chọn

Xu hướng này bắt đầu thể hiện rõ hơn ở nhóm khách hàng cao cấp. Chẳng hạn theo số liệu từ Vertu, sau khi Vertu Global giới thiệu Alphafold - smartphone gập màn hình lớn mới của hãng, họ ghi nhận sự quan tâm tích cực từ nhóm khách hàng đang dùng Vertu lâu năm như doanh nhân, chủ doanh nghiệp và những người thường xuyên di chuyển.

Vertu Alphafold được phát triển theo hướng AI Agent Phone, nơi trí tuệ nhân tạo trở thành một lớp hỗ trợ cá nhân trong quá trình sử dụng hằng ngày, thay vì chỉ là một tính năng bổ sung trên thiết bị. Trung tâm của Alphafold là Hermes Agent, hệ thống trợ lý thông minh được Vertu giới thiệu với khả năng hỗ trợ người dùng trong đời sống lẫn công việc.

Thay vì dừng ở hỏi đáp, tạo nội dung hay xử lý một vài tác vụ đơn lẻ, Hermes Agent được định hướng tham gia sâu hơn vào các tình huống thực tế như quản lý lịch trình, ghi chú, tóm tắt cuộc họp, đặt vé, đặt khách sạn, gọi xe, rà soát văn bản, tổng hợp thông tin hoặc theo dõi các tác vụ cần phê duyệt.

Bản lề trên một smartphone màn hình gập.

Không chỉ Vertu, nhiều nhà sản xuất smartphone màn hình gập khác cũng đang xem AI là yếu tố tạo khác biệt trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Samsung tích hợp Galaxy AI trên dòng Galaxy Z Fold và Galaxy Z Flip với các tính năng dịch thuật trực tiếp, tóm tắt nội dung, hỗ trợ ghi chú và tìm kiếm thông minh.

Honor phát triển nền tảng Honor AI trên dòng Magic V với loạt công cụ AI gồm nhận diện cuộc gọi video giả mạo, trong khi Oppo đưa bộ công cụ Oppo AI lên các thiết bị Find N series. Điểm chung của các hãng smartphone Android là nỗ lực biến smartphone từ thiết bị liên lạc thành một trợ lý cá nhân có khả năng hỗ trợ công việc và xử lý thông tin theo ngữ cảnh.

Honor Magic V5 màn hình gập.

Cách tiếp cận này phản ánh một thay đổi đáng chú ý trên thị trường smartphone cao cấp. AI trên điện thoại đang dịch chuyển từ vai trò “công cụ thông minh” sang “trợ lý thực thi”. Người dùng cần một hệ thống đủ hiểu ngữ cảnh để rút ngắn khoảng cách giữa nhu cầu và hành động. Với nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển, làm việc trên nhiều nền tảng và phải xử lý thông tin trong thời gian ngắn, giá trị này thực tế hơn so với những màn trình diễn công nghệ đơn thuần.

Bên cạnh AI, quyền riêng tư cũng khiến cuộc đua smartphone gập cao cấp có thêm chiều sâu. Khi một trợ lý thông minh càng hiểu lịch trình, thói quen, nội dung công việc và nhu cầu cá nhân của người dùng, câu hỏi về dữ liệu càng trở nên quan trọng. Điện thoại hiện lưu trữ email, tài liệu công việc, thông tin giao dịch, lịch gặp đối tác và nhiều trao đổi nhạy cảm.

Thậm chí, nhiều nguồn tin quốc tế cho biết Apple cũng đang nghiên cứu một mẫu iPhone màn hình gập, đồng thời mở rộng hệ sinh thái Apple Intelligence trên các thiết bị của hãng. Dù sản phẩm vẫn chưa được công bố chính thức, những động thái từ Apple cho thấy AI đang trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đua smartphone cao cấp, chẳng hạn việc "đại tu" Siri AI trên iOS 27 vừa được công bố tại sự kiện WWDC 2026.