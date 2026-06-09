Apple "đại tu" trợ lý ảo Siri: Có thứ lần đầu xuất hiện sau 15 năm

Sau nhiều năm bị đánh giá là chậm chân trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo, Apple đã chính thức trình làng phiên bản Siri hoàn toàn mới tại WWDC 2026. Đáng chú ý nhất là việc Siri lần đầu tiên sau 15 năm xuất hiện dưới dạng một ứng dụng độc lập, thay vì chỉ là tính năng được tích hợp sẵn trong hệ điều hành như trước đây.

Siri vừa có cuộc "đại tu".

Trong bối cảnh ChatGPT, Gemini hay Claude ngày càng phổ biến, Apple buộc phải thay đổi để đưa Siri trở lại cuộc chơi. Theo giới thiệu của hãng, Siri mới không còn đơn thuần là một trợ lý giọng nói thực hiện các lệnh đơn giản như đặt báo thức hay gửi tin nhắn, mà được nâng cấp thành một trợ lý AI có khả năng hội thoại, suy luận và hiểu ngữ cảnh tốt hơn nhiều.

Ứng dụng Siri độc lập lần đầu xuất hiện sau 15 năm

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất là Siri giờ đây có ứng dụng riêng với giao diện tương tự các chatbot AI hiện đại. Người dùng có thể mở ứng dụng Siri để trò chuyện liên tục, theo dõi lịch sử trao đổi và thực hiện các tác vụ phức tạp mà không cần kích hoạt trợ lý bằng giọng nói như trước. Đây là bước chuyển lớn, đưa Siri từ một công cụ hỗ trợ nền thành một nền tảng AI độc lập cạnh tranh trực tiếp với ChatGPT hay Gemini.

Khả năng hội thoại tự nhiên hơn

Apple cho biết Siri AI được xây dựng lại từ đầu với các mô hình Apple Intelligence thế hệ mới. Trợ lý này có thể duy trì cuộc trò chuyện nhiều lượt, ghi nhớ nội dung vừa trao đổi và phản hồi theo cách tự nhiên hơn. Thay vì trả lời từng câu hỏi riêng lẻ như trước, Siri mới có thể hiểu mạch hội thoại kéo dài và đưa ra phản hồi phù hợp với ngữ cảnh đang diễn ra.

Hiểu nội dung đang hiển thị trên màn hình

Một trong những tính năng được mong đợi từ năm 2024 cuối cùng đã xuất hiện. Siri giờ đây có thể nhận biết những gì đang hiển thị trên màn hình thiết bị để hỗ trợ người dùng theo thời gian thực. Ví dụ, khi đang xem một địa chỉ trong tin nhắn hoặc đọc một bài viết trên trình duyệt, người dùng có thể yêu cầu Siri thực hiện các tác vụ liên quan mà không cần sao chép hay chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng.

Siri hứa hẹn rút ngắn khoảng cách với Gemini.

Cá nhân hóa sâu chưa từng có

Phiên bản Siri mới có khả năng truy xuất thông tin từ ảnh, tin nhắn, email, danh bạ hay lịch làm việc để hỗ trợ người dùng. Nếu ai đó từng gửi địa chỉ trong cuộc trò chuyện, Siri có thể tìm lại thông tin này và cung cấp ngay khi được hỏi. Apple nhấn mạnh rằng toàn bộ quá trình vẫn được thiết kế theo hướng bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

Truy cập thông tin web và kiến thức thời gian thực

Khác với Siri cũ vốn phụ thuộc nhiều vào kết quả tìm kiếm đơn giản, Siri AI có thể tham khảo thông tin từ web để đưa ra câu trả lời đầy đủ hơn. Điều này giúp trợ lý của Apple tiến gần hơn tới cách hoạt động của các chatbot AI phổ biến hiện nay. Người dùng có thể đặt những câu hỏi mở hoặc yêu cầu phân tích thông tin thay vì chỉ thực hiện các lệnh cố định.

Lần đầu chỉnh được tốc độ và biểu cảm giọng nói

Bên cạnh các nâng cấp về trí tuệ nhân tạo, Apple cũng cải thiện đáng kể khả năng giao tiếp của Siri. Trợ lý mới sở hữu giọng nói tự nhiên hơn, biểu cảm hơn và có thể điều chỉnh tốc độ đọc theo ý muốn của người dùng. Đây là tính năng được nhiều người dùng đánh giá thực dụng khi nghe Siri đọc tin nhắn, ghi chú hoặc các bản tóm tắt nội dung dài.

Đồng bộ trải nghiệm trên nhiều thiết bị Apple

Siri AI không chỉ xuất hiện trên iPhone mà còn được triển khai trên iPad, Mac và các nền tảng khác trong hệ sinh thái Apple. Dữ liệu và ngữ cảnh trao đổi có thể được đồng bộ giữa các thiết bị thông qua hạ tầng điện toán đám mây riêng của Apple, giúp người dùng tiếp tục công việc đang dang dở ở bất kỳ thiết bị nào.

Giới quan sát nhận định đây là lần thay đổi quan trọng nhất trong lịch sử Siri. Sau nhiều lần trì hoãn và những lời hứa chưa thể thực hiện trong giai đoạn 2024 - 2025, Apple cuối cùng đã tung ra phiên bản Siri mang đậm dấu ấn AI tạo sinh. Dù vẫn cần thời gian để kiểm chứng hiệu quả thực tế, sự xuất hiện của ứng dụng Siri độc lập cùng loạt tính năng thông minh mới cho thấy Apple đang quyết tâm thu hẹp khoảng cách với OpenAI, Google và các đối thủ AI hàng đầu thế giới.