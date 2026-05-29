Vertu tung smartphone màn hình gập Alphafold: Dát vàng 18K, nạm kim cương thiên nhiên

Sự xuất hiện của Alphafold, diễn ra trong bối cảnh thị trường smartphone gập đã bước qua giai đoạn tạo chú ý bằng thiết kế. Khi màn hình lớn, bản lề mỏng hay cấu hình mạnh dần trở thành tiêu chuẩn quen thuộc, nhóm người dùng cao cấp bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến giá trị thực tế của thiết bị: Chiếc điện thoại có thể hỗ trợ họ ra quyết định, quản trị công việc và bảo vệ dữ liệu cá nhân hiệu quả đến đâu.

Một phiên bản của Vertu Alphafold.

Màn hình gập mở.

Với Alphafold, Vertu không chỉ đặt trọng tâm vào kiểu dáng gập mà mở rộng sản phẩm theo hướng AI Agent Phone. Đây là nhóm thiết bị được thiết kế để AI không dừng ở việc trả lời câu hỏi mà có thể tham gia sâu hơn vào quá trình điều phối tác vụ, ghi nhớ thói quen, hỗ trợ xử lý thông tin và kết nối các ứng dụng trong đời sống lẫn công việc.

Trọng tâm của Alphafold là Hermes Agent- hệ thống trợ lý thông minh được Vertu giới thiệu với khả năng học thói quen người dùng, ghi nhớ sở thích và hỗ trợ mô phỏng quy trình thao tác. Hermes Agent có thể hỗ trợ nhiều tình huống thường ngày như đặt vé, đặt khách sạn, gọi xe, ghi chú, nhắc lịch, tóm tắt nội dung cuộc họp, quản lý lịch trình hoặc điều phối các ứng dụng đời sống…

Ở nhóm tác vụ công việc, Hermes Agent được định vị như một lớp hỗ trợ dành cho người dùng phải xử lý nhiều luồng thông tin cùng lúc. Hệ thống có thể tham gia vào các tình huống như truy vấn dashboard, tóm tắt email và tin nhắn, hỗ trợ rà soát văn bản, theo dõi phê duyệt, tổng hợp dữ liệu hoặc tìm kiếm thông tin theo ngữ cảnh. Đây là hướng tiếp cận phù hợp với nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển, cần truy cập thông tin nhanh nhưng vẫn yêu cầu mức độ riêng tư cao.

Bên cạnh AI, bảo mật tiếp tục là một trong những điểm quan trọng của Vertu Alphafold. Vertu cho biết, sản phẩm được phát triển theo định hướng xử lý dữ liệu cá nhân thận trọng hơn, đặc biệt trong bối cảnh AI ngày càng hiểu sâu về hành vi, lịch trình và nhu cầu riêng của người dùng. Các lớp bảo mật được nhấn mạnh gồm mã hóa, kiểm toán truy vết, cơ chế kiểm soát rủi ro nhiều cấp và khả năng vận hành các tác vụ nhạy cảm trong môi trường bảo vệ riêng.

Về thiết kế, Alphafold, tiếp tục kế thừa ngôn ngữ chế tác đặc trưng của Vertu. Sản phẩm được giới thiệu với các tùy chọn vật liệu cao cấp như da cá sấu, da bê, vàng 18K và kim cương thiên nhiên tùy chỉnh. Một số chi tiết khác như hệ thống hoa văn Paris Studs, chạm khắc tinh xảo, bản lề giọt nước kim cương và khả năng hoàn thiện thủ công cũng là yếu tố tạo ra sự khác biệt giữa từng thiết bị.

Thiết bị sở hữu màn hình trong 8,05 inch Full HD+ 120Hz, màn hình ngoài 6,53 inch, pin 6.500mAh và sạc có dây 65W. Alphafold, có độ mỏng khoảng 5,4mm khi mở, 11,8mm khi gập và khối lượng 264g. Cấu hình này cho thấy Vertu muốn đưa Alpha Fold vào nhóm smartphone gập màn hình lớn nhưng vẫn phục vụ tốt nhu cầu sử dụng di động hằng ngày của khách hàng cao cấp.

Vertu Alphafold có giá từ 219 triệu đồng cho bản thường. Trong giai đoạn đầu, Alphafold, dự kiến được tư vấn riêng cho các khách hàng đăng ký sớm và có nhu cầu cá nhân hóa. Thời gian nhận máy có thể thay đổi tùy theo phiên bản, vật liệu hoàn thiện và mức độ tùy chỉnh của từng đơn hàng.