“Huyền thoại” Vertu Signature V vàng khối 18K giá hơn 2,2 tỷ đồng

Suốt một thập kỷ qua, khi cuộc đua công nghệ toàn cầu chủ yếu xoay quanh màn hình lớn và tính năng AI, giới nhà giàu lại có xu hướng tìm về những thiết bị đề cao tính riêng tư. Trong đó, phiên bản Pure Black Full Gold của Vertu Signature V được xem là khác biệt không dành cho số đông. Với mức giá hơn 2,2 tỷ đồng, thiết bị sở hữu thân vỏ vàng nguyên khối 18K nổi bật trên nền gốm ceramic đen bóng.

Vertu Signature V Full Gold có vỏ vàng khối 18K.

Sức nặng vật lý của vàng khối khi nằm trong lòng bàn tay tạo nên một sự đầm chắc khác biệt, mang lại vẻ đẹp uy nghi nhưng không phô trương. Sự kết hợp giữa chất liệu quý hiếm và nghệ thuật chế tác thủ công giúp thiết bị khẳng định vị thế độc tôn.

Bên cạnh đó, phiên bản Pure Black Lizard Red lại là tuyên ngôn dành cho người tìm kiếm sự nổi bật. Sự tương phản giữa sắc đen huyền bí và da thằn lằn đỏ tạo nên điểm nhấn thị giác.

Đặc biệt, trải nghiệm khác biệt trên Signature V còn đến từ cấu trúc bàn phím cơ học phức tạp. Các kỹ sư đã sử dụng những vi thấu kính bằng đá ruby để nâng đỡ từng phím bấm. Cơ chế này không chỉ giảm thiểu ma sát, đảm bảo độ bền bỉ qua hàng thập kỷ mà còn tạo ra âm thanh đặc trưng mỗi khi thao tác.

Phiên bản Pure Black Lizard Red tạo điểm nhấn nhờ sắc đỏ tương phản trên nền đen huyền bí.

Mỗi chi tiết máy đều trải qua quá trình chế tác thủ công nghiêm ngặt, đảm bảo độ hoàn thiện trong từng đường nét. Chính sự tỉ mỉ này đã nâng tầm thiết bị vượt thoát khỏi ranh giới công nghệ thông thường, trở thành vật phẩm mang giá trị bền vững.

Sức hút của Signature V còn đến từ “tấm khiên” bảo mật giữa kỷ nguyên dữ liệu mở. Trước những rủi ro về an ninh mạng, hệ điều hành độc quyền của thiết bị hoạt động như một “pháo đài số”. Cơ chế này giúp ngăn ngừa nguy cơ nhiễm mã độc hay sự xâm nhập của phần mềm khác thường thấy trên smartphone.

Quan trọng hơn, cơ chế mã hóa thoại chuyên biệt được tích hợp sâu giúp ngăn chặn nguy cơ bị nghe lén. Giá trị của máy còn được nâng tầm bởi dịch vụ Concierge thông qua phím bấm ruby chuyên biệt. Với đội ngũ chuyên gia hỗ trợ 24/7 trên toàn cầu, thiết bị đóng vai trò như một “quản gia”, sẵn sàng thực hiện các yêu cầu của người dùng.