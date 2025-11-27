Facebook vừa có 4 thay đổi: Logo, giao diện, cách Like và nút Dislike

Chỉ trong thời gian ngắn gần đây, người dùng Facebook liên tiếp nhận thấy nhiều thay đổi nhỏ nhưng tác động trực tiếp tới cách họ tương tác mỗi ngày. Những điều chỉnh này không đơn thuần làm mới hình ảnh mà còn thể hiện nỗ lực tối ưu trải nghiệm, tạo cảm giác sống động theo thời điểm và giúp việc sử dụng trở nên tự nhiên hơn.

Biểu tượng Facebook thêm bông tuyết.

Thay đổi đầu tiên xuất hiện ngay ở biểu tượng ứng dụng. Facebook bổ sung những bông tuyết nhỏ trên logo quen thuộc biến nó thành quả cầu tuyết, tạo không khí mùa Đông và gợi nhắc thời điểm Giáng sinh đang đến gần. Kiểu cập nhật theo mùa từng được nền tảng thử nghiệm trước đây, nhưng năm nay được nhiều người chú ý hơn vì logo biến đổi rõ rệt và mang tính trang trí cao hơn.

Điểm thay đổi thứ hai liên quan tới cụm biểu tượng tương tác. Trước đây, Like - Comment - Share được bố trí theo thứ tự trái - giữa - phaiar, tạo cảm giác dàn trải và đôi lúc thiếu gọn gàng. Bản cập nhật mới đưa cả ba nút lệch sang nửa bên trái của mỗi bài đăng, đồng thời thiết kế lại sao cho nhỏ hơn và thống nhất về phong cách. Việc gom biểu tượng lại giúp giao diện gọn hơn, hạn chế phân tán mắt người xem và mang hơi hướng giống nhiều ứng dụng đang thịnh hành.

Bố cục các nút Like - Comment - Share mới.

Thay đổi thứ ba tác động trực tiếp đến thao tác quen thuộc: Cách bấm Like. Người dùng giờ có thể chạm nhanh hai lần vào bài đăng để thả Like, tương tự cơ chế trên Instagram hay TikTok. Tuy vậy, thao tác này chỉ hỗ trợ Like một chiều, tức khi đã chạm hai lần và được tính một lượt thích, việc chạm hai lần nữa không hủy được Like và cũng không tăng Like. Người dùng phải nhấn trực tiếp vào nút Like để bỏ thích.

Cách Like mới.

Thay đổi cuối cùng chỉ xuất hiện trên các bài đăng từ fanpage: Bổ sung thêm nút Dislike (không thích) cho phần bình luận. Đây là động thái gây chú ý vì Facebook vốn hạn chế tính năng mang tính tiêu cực. Nút Dislike được xem như cách phản hồi nhanh, phân biệt rõ giữa việc “không quan tâm” và “không đồng tình”. Nó hỗ trợ người dùng thể hiện cảm xúc rõ ràng hơn và giúp quản trị viên đánh giá nội dung tốt hơn.

Nút Dislike xuất hiện.

Các Facebooker tỏ ra khá thích thú trước loạt thay đổi này, đặc biệt vì những chỉnh sửa nhỏ tạo ra sự mới mẻ trong trải nghiệm thường ngày. Trên các nhóm thảo luận, một người bình luận: “Logo có bông tuyết nhìn dễ thương, mở app thấy vui hơn”. Một người khác thì nhận định: “Double-tap Like tiện thật, dùng quen sẽ đỡ phải tìm nút”.