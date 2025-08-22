Tính năng chụp ảnh mới của Galaxy S25 dù rất hấp dẫn nhưng lại... làm chưa tới

Một tính năng watermark ảnh hoàn toàn mới, mang phong cách nghệ thuật giống hệt các đối thủ Trung Quốc, được cho là sẽ xuất hiện trên Galaxy S25 cùng bản cập nhật One UI 8. Tuy nhiên, rò rỉ mới nhất cho thấy Samsung có thể sẽ giới hạn tính năng hấp dẫn này theo một cách khiến người dùng thất vọng.

Trong khi các nhà sản xuất Trung Quốc như Xiaomi, Oppo từ lâu đã gây ấn tượng với các kiểu watermark nghệ thuật, làm nổi bật logo hợp tác với Leica hay Zeiss, thì watermark trên điện thoại Samsung vẫn khá đơn điệu. Tuy nhiên, điều này sắp thay đổi.

Theo người cung cấp tin rò rỉ nổi tiếng @UniverseIce, phiên bản One UI 8 dành cho thị trường Trung Quốc đã hé lộ một phong cách watermark hoàn toàn mới, hứa hẹn sẽ có mặt trên bộ đôi Galaxy S25 và Z Fold7 sắp tới.

Phong cách chèn watermark mới của Samsung trên Galaxy S25 Ultra.

Thay vì chỉ hiển thị tên thiết bị và ngày giờ một cách nhàm chán, watermark mới của Samsung sẽ thêm một khung trắng nghệ thuật bao quanh bức ảnh. Điều đặc biệt là bên trong khung này sẽ hiển thị đầy đủ các thông số nhiếp ảnh chuyên nghiệp như tốc độ màn trập, ISO và khẩu độ. Phong cách này có hai biến thể, được tùy chỉnh riêng cho ảnh chụp ngang và ảnh chụp dọc, giúp bức ảnh trông "chuyên nghiệp" hơn hẳn khi đăng tải lên mạng xã hội.

Dù mang phong cách hấp dẫn, cách triển khai của Samsung dường như lại có những hạn chế đáng tiếc so với các đối thủ.

Đầu tiên, các hãng Trung Quốc thường dùng watermark để quảng bá thương hiệu hợp tác nhiếp ảnh (Leica, Zeiss), điều mà Samsung không có. Quan trọng hơn, các rò rỉ cho thấy tính năng này sẽ bị giới hạn. Thay vì có thể sử dụng ở chế độ chụp thông thường hoặc thêm vào ảnh sau khi chụp như trên điện thoại Xiaomi, watermark mới của Samsung dường như sẽ chỉ khả dụng khi người dùng bật bộ lọc màu Vivid.

Đi kèm với đó, chế độ Vivid cũng sẽ được tinh chỉnh lại để tăng cường màu sắc và độ bão hòa, giúp chủ thể nổi bật hơn – một cách tiếp cận tương tự các chế độ màu đặc trưng trên điện thoại Trung Quốc.

Dự kiến, Samsung sẽ chính thức tung ra tính năng này cùng bản cập nhật lớn One UI 8 trên Galaxy S25 và Z Fold7 vào tháng 9 tới. Vẫn chưa rõ liệu các dòng máy cao cấp cũ hơn có được cập nhật tính năng này hay không.