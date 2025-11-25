Top iPhone giá dưới 10 triệu đồng vẫn đáng mua hiện nay

iPhone 14 – 9,6 triệu đồng

iPhone 14 nổi bật với màn hình Super Retina XDR sắc nét và độ sáng cao, cho phép người dùng dễ dàng nhìn rõ ngay cả dưới ánh nắng mặt trời. Thiết kế sang trọng, mỏng nhẹ và cầm chắc tay mang lại cảm giác thoải mái khi sử dụng. Camera được cải tiến với cảm biến lớn, giúp chụp ảnh rõ nét trong điều kiện thiếu sáng và hỗ trợ quay video 4K ổn định.

Hiệu năng mạnh mẽ từ chip A15 Bionic đáp ứng tốt mọi nhu cầu từ học tập, làm việc đến giải trí. Viên pin 3.279 mAh cho thời gian sử dụng dài, đi kèm với sạc nhanh 20W và sạc không dây MagSafe, mang đến sự tiện lợi cho người dùng.

iPhone 13 – 8,7 triệu đồng

iPhone 13 cũng không kém phần nổi bật với thiết kế vuông vức sang trọng, kính Ceramic Shield bền bỉ và khả năng chống nước đạt tiêu chuẩn IP68. Màn hình Super Retina XDR 6.1 inch hiển thị sắc nét và màu sắc sống động, sử dụng tốt cả dưới nắng.

Camera kép với cảm biến lớn và công nghệ chống rung Sensor Shift giúp chụp ảnh rõ nét trong điều kiện thiếu sáng và video ổn định. Chip A15 Bionic mang lại hiệu năng mạnh mẽ, xử lý mượt mà mọi tác vụ, trong khi pin 3.240 mAh cho thời gian sử dụng cả ngày, thoải mái cho việc xem phim, chơi game hay lướt mạng xã hội.

iPhone 12 Pro Max – 9,9 triệu đồng

iPhone 12 Pro Max nằm trong top những mẫu iPhone đáng mua với thiết kế sang trọng, vỏ kính cao cấp và khung thép không gỉ, cầm chắc tay và đạt chuẩn chống nước, bụi IP68. Màn hình OLED Super Retina XDR 6.7 inch hiển thị sắc nét, màu sắc sống động, hỗ trợ HDR10 và Dolby Vision.

Hệ thống ba camera 12MP với zoom quang 2.5x cho khả năng chụp rõ nét và quay video 4K mượt mà. Chip A14 Bionic đảm bảo hiệu năng mạnh mẽ, chạy mượt đa nhiệm và ứng dụng nặng, trong khi pin có thể sử dụng cả ngày và được Apple hỗ trợ cập nhật phần mềm lâu dài.

iPhone 12 Pro – 8,3 triệu đồng

iPhone 12 Pro nổi bật với màn hình Super Retina XDR OLED 6.1 inch sắc nét và bền bỉ nhờ kính Ceramic Shield. Camera sau 12MP cho khả năng chụp rõ nét và quay video 4K mượt mà, trong khi camera trước 12MP hỗ trợ xóa phông đẹp.

Máy chạy mượt với chip A14 Bionic, RAM 6GB và bộ nhớ từ 128GB, đáp ứng tốt mọi nhu cầu từ đa nhiệm đến chơi game. Hỗ trợ 5G, Wi-Fi 6, MagSafe, pin 2.815 mAh với khả năng sạc nhanh và không dây, thiết kế nguyên khối sang trọng, kháng nước bụi IP68 cùng Face ID và Haptic Touch, mang lại trải nghiệm bền bỉ và tiện lợi.

iPhone 12 – 6,9 triệu đồng

iPhone 12 là lựa chọn thông minh với thiết kế tinh tế, sang trọng và bền bỉ, khung thép không gỉ và màn hình OLED sắc nét, màu sắc sống động. Hiệu năng ổn định, tốc độ xử lý nhanh, đáp ứng mượt mà mọi tác vụ từ giải trí đến làm việc. Camera tích hợp cảm biến LiDAR giúp chụp ảnh sắc nét và lấy nét chính xác ngay cả trong điều kiện thiếu sáng.