Black Friday là gì? Sự thật "đen tối" đằng sau ngày hội "săn sale" lớn nhất hành tinh

Hàng năm, cứ vào dịp cuối tháng 11, cả thế giới lại phát cuồng với ngày Black Friday (thứ Sáu đen tối). Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau những tấm biển "giảm giá tới 70%" hay "sale-off 50%" cực khủng là một lịch sử hỗn loạn và những toan tính kinh tế đầy khôn ngoan.

Bạn biết gì về đợt đại hạ giá Black Friday?

Nguồn gốc cái tên Black Friday: Không "màu hồng" như chúng ta nghĩ

Năm nay, Black Friday rơi vào ngày 28/11/2025. Đây được coi là phát súng mở màn cho mùa mua sắm nhộn nhịp nhất trong năm để chuẩn bị cho Giáng sinh và Tết Dương lịch.

Trái ngược với niềm vui mua sắm hiện tại, thuật ngữ "Black Friday" có xuất phát điểm khá tiêu cực.

Vào những năm 1950 - 1960 tại Philadelphia (Mỹ), cảnh sát địa phương đã dùng cụm từ này để mô tả sự hỗn loạn kinh hoàng diễn ra vào ngày thứ Sáu ngay sau Lễ Tạ Ơn. Khi đó, hàng ngàn người dân và khách du lịch đổ ra đường, gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng, chen lấn xô đẩy, khiến lực lượng chức năng phải làm việc quá sức để vãn hồi trật tự. Với họ, đó thực sự là một ngày "đen tối".

Sức hút mua sắm tăng vọt dịp Black Friday cuối năm.

Tuy nhiên, để xóa tan ý nghĩa tiêu cực này, giới kinh doanh sau đó đã lật lại vấn đề dưới góc độ kế toán. Trong sổ sách thời xưa, mực đỏ dùng để ghi số lỗ, mực đen để ghi số lãi. Black Friday được định nghĩa lại là ngày các cửa hàng bán đắt như tôm tươi, giúp sổ sách của họ chuyển dòng từ Đỏ (thua lỗ) sang Đen (có lãi).

Tại sao các hãng lại Sale "sập sàn"?

Không phải ngẫu nhiên mà các doanh nghiệp đồng loạt giảm giá sâu vào ngày này. Đây là một nước đi "một mũi tên trúng ba đích":

- Xả kho đón hàng mới: Cuối năm là thời điểm vàng để đẩy đi lượng hàng tồn kho (đặc biệt là đồ công nghệ và thời trang) nhằm dọn chỗ cho các model mới sẽ ra mắt vào đầu năm sau (2026).

- Chiến thuật "Loss Leader" (sản phẩm mồi): Bạn có thể thấy một chiếc TV được bán lỗ vốn để thu hút sự chú ý. Nhưng khi đã bước chân vào cửa hàng (hoặc truy cập website), khách hàng thường có tâm lý mua thêm các phụ kiện, gói bảo hành hoặc các sản phẩm khác nguyên giá. Lợi nhuận thực sự nằm ở giỏ hàng tổng thể, chứ không phải món đồ giảm giá kia.

- Hiệu ứng tâm lý FOMO: Giới hạn thời gian (chỉ trong 24 tiếng) và số lượng tạo ra cảm giác cấp bách. Não bộ khách hàng sẽ tiết ra dopamine, thúc đẩy hành vi mua sắm bốc đồng vì sợ bỏ lỡ món lợi, ngay cả khi họ chưa thực sự cần món đồ đó.

Mạng xã hội tràn ngập các biểu ngữ và poster giảm giá nhân dịp Black Friday.

Black Friday của năm 2025 đã tới, đây là cơ hội tốt để sở hữu những món đồ công nghệ đắt tiền với giá hời, nhưng người tiêu dùng cũng cần tỉnh táo trước các chiêu trò "nâng giá niêm yết rồi giảm" để tránh bị hớ khi mua hàng.