Tin vui cho người dùng 6 thiết bị Galaxy này của Samsung

Các thiết bị Galaxy được hưởng ưu đãi này từ Samsung bao gồm Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra, Z Fold 7 và Z Flip 7. Ngoài việc truy cập 6 tháng miễn phí Google AI One Pro, người dùng cũng được cấp quyền truy cập vào Gemini 2.5 Pro, Flow, ứng dụng Gemini trong Workspace và 2 TB dung lượng lưu trữ đám mây. Để nhận ưu đãi, người dùng chỉ cần tải xuống ứng dụng Google One và mở ứng dụng trên điện thoại Galaxy đủ điều kiện.

Google AI One Pro cung cấp cho người dùng nhiều dịch vụ AI hàng đầu của Google.

Bên cạnh đó, Samsung cũng mang đến những tính năng hấp dẫn cho chủ sở hữu Galaxy Z Fold 7 và Z Flip 7, gồm 2 tháng sử dụng miễn phí Adobe Lightroom, giảm giá 50% cho phần mềm chỉnh sửa video LumaFusion, cũng như giảm giá 30% cho Arcsite và Noteshelf.

Trước đó, vào tháng 7, Samsung đã tặng gói đăng ký Perplexity AI Pro 12 tháng cho nhiều chủ sở hữu điện thoại và máy tính bảng Galaxy. Để nhận ưu đãi này, người dùng cần gỡ cài đặt ứng dụng Perplexity từ Google Play Store, sau đó cài đặt lại từ Galaxy Store. Thực hiện các bước này trên thiết bị Galaxy tương thích tại Mỹ sẽ giúp người dùng nâng cấp lên Perplexity Pro trong một năm.

Những người dùng đang sở hữu điện thoại hoặc máy tính bảng đủ điều kiện nên tận dụng các ưu đãi miễn phí này. Tuy nhiên, hãy nhớ ghi lại ngày hết hạn của gói đăng ký miễn phí để có thể hủy dịch vụ trước khi bị tính phí.

Đây là ưu đãi rất hấp dẫn khi mức giá Google AI One Pro không hề rẻ.

Được biết, Google AI One Pro bao gồm quyền truy cập vào Veo 3, mô hình tạo video AI của Google. Người dùng có thể yêu cầu tạo video với nội dung như: “Hãy tạo cho tôi một video về một em bé khổng lồ đang leo lên Tòa nhà Empire State”, sau đó Veo 3 sẽ sản xuất một video chất lượng cao với độ dài tối đa 8 giây. Sau khi hết thời gian miễn phí, người dùng sẽ phải trả mức phí 19,99 USD mỗi tháng hoặc 199,99 USD cho gói đăng ký một năm.

Để tận dụng ưu đãi này, người dùng chỉ cần tải xuống ứng dụng Google One từ Google Play Store. Ưu đãi sẽ được gửi đến những ai sở hữu điện thoại đủ điều kiện.