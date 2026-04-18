Chiếc iPhone giá chưa đến 3 triệu đồng vẫn chạy tốt iOS 26

Hơn nữa, một chiếc iPhone tương thích với hệ điều hành mới nhất của Apple gần như là điều hiếm có. Tuy nhiên, chiếc iPhone SE thế hệ thứ hai vẫn tồn tại và hiện có thể được mua tại các cửa hàng điện thoại dưới dạng likenew với mức giá chỉ 2,89 triệu đồng thực sự đáng chú ý.

iPhone SE 2 vẫn có khả năng chạy iOS 26.

Mặc dù không phải là phiên bản mới nhất nhưng iPhone SE 2 (hay iPhone SE 2020) vẫn mang lại chất lượng hoàn thiện tốt và kích thước nhỏ gọn. Đây là một sản phẩm đã được kiểm tra ở tình trạng likenew đảm bảo hoạt động tốt và đi kèm với bảo hành từ nhà bán lẻ, tùy theo cửa hàng vì mẫu iPhone này không còn được bán mới trên thị trường.

Ra mắt vào năm 2020, iPhone SE thế hệ thứ hai có thể không hoàn hảo, nhưng nó là một lựa chọn hấp dẫn cho những người muốn sở hữu một chiếc iPhone mà không phải chi quá nhiều tiền. Quan trọng hơn, máy vẫn hỗ trợ nhận bản cập nhật iOS 26 mới nhất hiện tại, mặc dù khó có khả năng “lên đời” iOS 27 phát hành vào mùa thu.

Dưới đây là một số trường hợp mà iPhone SE 2 có thể là sự lựa chọn lý tưởng cho người dùng:

- Chọn làm điện thoại phụ: Đối với những ai cần một chiếc điện thoại thứ hai cho các tình huống cụ thể như đi biển hoặc tham gia các hoạt động thể thao, iPhone SE 2 hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu này. Nhờ vậy, người dùng sẽ không phải quá lo lắng trong việc bảo vệ điện thoại khỏi hư hỏng.

Chiếc điện thoại này hiện có giá dưới 3 triệu đồng trên thị trường điện thoại cũ.

- Thiết bị cho trẻ em hoặc người cao tuổi: Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho các đối tượng trẻ em lần đầu sử dụng smartphone hoặc cho người cao tuổi, những người chủ yếu sử dụng điện thoại để gọi điện hoặc nhắn tin. Chiếc iPhone này cung cấp đầy đủ tính năng của iPhone, bao gồm cả tính năng kiểm soát của phụ huynh và khả năng định vị qua ứng dụng Find My.

- Ngân sách hạn chế: Nếu muốn sở hữu một chiếc iPhone nhưng ngân sách rất hạn chế, iPhone SE 2 là lựa chọn duy nhất trong tầm giá này. Tuy nhiên, nếu có thể, người dùng nên cân nhắc tiết kiệm thêm một chút để nâng cấp lên iPhone 11, với chất lượng tốt hơn.

Mặc dù iPhone SE 2 không phải là chiếc iPhone tốt nhất trên thị trường, đây lại là lựa chọn duy nhất dưới 3 triệu đồng mà vẫn nhận được bản cập nhật iOS 26 mới nhất. Với kích thước nhỏ gọn và mức giá phải chăng, đây thực sự là một sản phẩm đáng để xem xét.