iPhone 17e sẽ vô cùng hút người dùng vì nhiều lý do

Một số nguồn tin (từ trang web Macwelt của Đức) cho rằng iPhone 17e có thể ra mắt sớm nhất vào ngày 19/2. Theo nhà phân tích kỳ cựu ​​Mark Gurman, đây sẽ là một phiên bản "iPhone e" vô cùng đáng giá vì những lý do dưới đây.

iPhone 17e sẽ chỉ có giá 599 USD?

Trong khi giá của điện thoại thông minh năm nay đang rất bất ổn, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nền kinh tế toàn cầu và giá của một số linh kiện như RAM và chip, iPhone 17e được dự đoán vẫn giữ nguyên mức giá 599 USD (khoảng 15,5 triệu đồng) như phiên bản tiền nhiệm.

iPhone 16e.

Đây là tin tuyệt vời. Trước đó, trong năm 2025, Apple đã giữ nguyên giá của iPhone 17 tiêu chuẩn nhưng các mẫu iPhone 17 Pro đã tăng giá.

iPhone 17e sẽ có hiệu năng hàng đầu

Cũng theo Mark Gurman, iPhone 17e sẽ sử dụng chip A19 của Apple, một chip có hiệu năng hàng đầu. Nói cách khác, sản phẩm này sẽ là lựa chọn giá tốt nhất.

Hơn nữa, iPhone 17e mới cũng sẽ có modem thế hệ mới của Apple - modem C1X cho kết nối di động và chip N1 cho Bluetooth, Wi-Fi và hỗ trợ Thread, mang lại hiệu năng và hiệu quả tốt hơn.

Màn hình Dynamic Island, tần số quét 120Hz

Theo nguồn tin Digital Chat Station (Trung Quốc), iPhone 17e sẽ không có "tai thỏ" và sở hữu màn hình với khu vực Dynamic Island hiện đại. Nếu tin đồn này chính xác, iPhone 17e sẽ có thêm chức năng, nâng tầm hiện đại và loại bỏ nhược điểm về thiết kế của iPhone 16e trước đó.

iPhone SE với thiết kế cổ điển.

Tin đồn về màn hình 120Hz khá là khó tin. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn có thể xảy ra vì Apple đã trang bị màn hình 120Hz cho iPhone 17 tiêu chuẩn.

Chức năng sạc Magsafe

Ảnh minh họa.

Tính năng này nằm trong bộ tin đồn của Mark Gurman, có khả năng xảy ra. Magsafe giúp iPhone 17e gần hơn với các thiết bị khác trong danh mục sản phẩm của Apple. Khả năng sử dụng tất cả các phụ kiện MagSafe với iPhone 17e sẽ là một điểm cộng cho thiết bị, chưa kể đến khả năng sạc không dây dễ dàng và nhanh hơn (20-25W).