Apple bước vào chu kỳ ra mắt dồn dập đầu 2026, tâm điểm iPhone 17e

Theo thông tin từ chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, Apple dự kiến sẽ có một chu kỳ ra mắt sản phẩm bận rộn vào đầu năm 2026, với khả năng công bố sản phẩm mới vào tuần lễ bắt đầu từ ngày 2/3. Thư mời đã được gửi đi cho các sự kiện trực tiếp tại New York, London và Thượng Hải, dự kiến diễn ra lúc 9 giờ sáng theo giờ ET, tương đương 9 giờ tối 4/3 theo giờ Việt Nam.

Dưới đây là 5 sản phẩm có khả năng sẽ được giới thiệu tại sự kiện lần này.

iPhone 17e

Điểm nhấn của loạt sản phẩm mà Apple sắp ra mắt chính là mẫu iPhone 17e nhằm thay thế cho iPhone 16e hiện tại. Với mức giá giữ nguyên 599 USD (hoặc 16,99 triệu đồng ở Việt Nam), sản phẩm mới sẽ được trang bị chip A19 và công nghệ MagSafe.

iPhone 17e sẽ mang đến một số nâng cấp nhẹ so với iPhone 16e.

Tuy nhiên, theo Macworld, chip A19 có thể là phiên bản “được chọn lọc”, với số lõi GPU ít hơn so với iPhone 17 cao cấp, cùng với RAM 8 GB và dung lượng lưu trữ được nâng cấp. Điều này cho thấy Apple chỉ mang đến sự cải tiến dần dần, thay vì một cuộc cách mạng cho sản phẩm tầm trung của mình.

iPad cơ bản (thế hệ thứ 12)

Phiên bản iPad cơ bản sẽ chuyển sang sử dụng chip A18, cho phép tích hợp các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) trong bộ công cụ Apple Intelligence trên máy tính bảng giá rẻ nhất của hãng. Đối với thiết kế, sản phẩm dường như không có nhiều thay đổi so với phiên bản hiện tại.

iPad Air (thế hệ thứ 8)

iPad Air thế hệ mới sẽ được trang bị chip M4 giúp thu hẹp khoảng cách hiệu năng giữa iPad Air và iPad Pro, đồng thời tiếp tục nỗ lực của Apple trong việc chuẩn hóa dòng sản phẩm sử dụng chip M4.

iPad Air thế hệ mới đi kèm chip M4 đã sẵn sàng ra mắt?

MacBook Pro (M5)

Các mẫu MacBook Pro 14 inch và 16 inch sẽ được nâng cấp với chip M5. Ông Gurman cho biết, việc nguồn cung các mẫu hiện tại đang khan hiếm thường là dấu hiệu cho thấy các bản nâng cấp sắp được ra mắt.

MacBook giá rẻ

Một sản phẩm tiềm năng hấp dẫn là chiếc MacBook mới có giá dưới 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng), sử dụng chip dòng A thuộc phân khúc iPhone thay vì bộ xử lý dòng M. Sản phẩm sẽ có khung máy bằng nhôm nhờ quy trình sản xuất mới giúp cắt giảm chi phí. Màn hình sẽ có kích thước nhỏ hơn 13 inch một chút, đặc biệt là các tùy chọn màu sắc được thiết kế nhắm đến đối tượng học sinh và khách hàng doanh nghiệp.