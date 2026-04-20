Chuyện gì xảy ra khi SĐT đang dùng cho tài khoản VNeID mức 2, nhưng sai thông tin?

Không ít người cho rằng thông tin đứng tên số điện thoại đang dùng để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2 thì chắc chắn đã trùng khớp hoàn toàn với thông tin định danh VNeID. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận có trường hợp không đơn giản như vậy, khi mà lệch dữ liệu giữa nhà mạng và hệ thống định danh điện tử VNeID.

Một số điện thoại đã liên kết với tài khoản VNeID mức 2, vẫn phải chuẩn hóa lại thông tin vì có sự sai lệch.

Một ví dụ cụ thể liên quan đến thuê bao 093321**** của nhà mạng MobiFone. Theo chia sẻ của chủ nhân số điện thoại này, SIM số hiện đứng tên một người theo dữ liệu nhà mạng nhưng lại đang được sử dụng để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2 bình thường của một người khác.

Trong trường hợp như vậy, dù tài khoản VNeID đã đạt mức độ 2, nhà mạng vẫn yêu cầu người dùng thực chuẩn hóa thông tin thuê bao. Điều đó đồng nghĩa việc đạt mức định danh mức 2 trên VNeID không đảm bảo thông tin SIM đã chính xác theo hồ sơ viễn thông.

Đáng chú ý hơn, khi người dùng thực hiện chuẩn hóa thông tin qua ứng dụng My MobiFone bằng căn cước gắn chip, hệ thống vẫn báo thành công với nhiều trường hợp khác nhau: Không chỉ căn cước của chủ thuê bao gốc, mà cả căn cước của người đang dùng VNeID, thậm chí của một người hoàn toàn khác đều có thể được nhà mạng chấp nhận mà không làm thay đổi số điện thoại gắn với VNeID mức 2 ban đầu.

Dù hệ thống của nhà mạng báo chuẩn hóa thông tin thành công, nhưng không rõ việc chuẩn hóa thông tin thuê bao bằng thông tin của một người không thực sử dụng có dẫn tới việc bị khóa SIM sau ngày 15/6 hay không. Để đảm bảo an toàn, khi gặp phải trường hợp như vậy, người sử dụng SIM thật sự nên chuẩn hóa bằng chính thông tin của mình.

Ngược lại, chủ tài khoản VNeID nếu không thực sử dụng số điện thoại đang liên kết thì nên sử dụng tính năng thay đổi số điện thoại ngay trên VNeID để cập nhật cho chính xác. Thao tác cụ thể là vào "Cài đặt" > chọn "Thay đổi số điện thoại" > nhấn "Tạo yêu cầu mới" > thực hiện thay đổi số điện thoại theo 2 bước mà VNeID hướng dẫn (chụp ảnh chân dung, rồi nhập và xác thực số điện thoại mới bằng mã OTP).

Các thao tác thay đổi số điện thoại liên kết của tài khoản VNeID.

Cách xử lý trong tình huống cụ thể nêu trên đặt ra dấu hỏi lớn về quy trình đối soát dữ liệu. Nếu hệ thống xác nhận thành công mà không kiểm tra chặt chẽ sự trùng khớp giữa thông tin thuê bao và giấy tờ định danh, nguy cơ sai lệch hoặc bị lợi dụng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Ở góc độ người dùng, tình huống như vậy cũng tiềm ẩn rủi ro. Một số điện thoại gắn với tài khoản VNeID mức độ 2 nhưng không thuộc quyền sở hữu hợp pháp có thể gây khó khăn khi cần xác minh, khôi phục tài khoản hoặc thực hiện các thủ tục hành chính. Ngược lại, chủ thuê bao thực sự lại không kiểm soát được số của mình trên hệ thống định danh VNeID.

Câu chuyện trên cho thấy một thực tế: Không phải mọi số điện thoại đang dùng cho VNeID mức độ 2 đều đã chuẩn chỉnh dữ liệu. Việc chuẩn hóa với nhà mạng và việc tích hợp vào VNeID vẫn là hai bước riêng biệt, cần được kiểm tra chéo một cách nghiêm ngặt hơn.

* Bài chia sẻ của một độc giả tại TP.HCM, chủ thuê bao *09321****.