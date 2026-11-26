Theo nhận định từ một nguồn tin rò rỉ, màn hình gập của iPhone Duo gần như chắc chắn sẽ chỉ do Samsung Display sản xuất bởi hiện tại đã quá muộn để các đối thủ khác tham gia vào chuỗi cung ứng này.

Thông thường, đối với các dòng điện thoại thông minh của mình, Apple thường dựa vào một vài nhà sản xuất cố định để cung cấp tấm nền màn hình. Riêng với iPhone Duo, Apple chỉ sử dụng một nhà cung cấp duy nhất và tình trạng này có lẽ sẽ không sớm thay đổi.

iPhone Duo.

Trong một bài đăng trên Weibo vào cuối Chủ nhật vừa qua, người dùng có tên Instant Digital cho rằng Samsung Display sẽ tiếp tục là nhà sản xuất chính cho màn hình iPhone Duo trong tương lai gần.

Đối với LG Display – một đối tác quan trọng khác trong chuỗi cung ứng của Apple, khả năng hãng này tham gia sản xuất màn hình cho iPhone Duo là rất thấp.

Lập luận của Instant Digital dựa trên việc Samsung Display đang chiếm ưu thế rõ rệt về hiệu suất sản xuất hàng loạt, độ tin cậy và khả năng kiểm soát nếp gấp trên màn hình. Điều này khiến các đối thủ như LG Display khó có thể đảm nhận vai trò tương tự trong ngắn hạn.

Về thời gian kéo dài của tình trạng này, Instant Digital dự đoán rằng chuỗi cung ứng màn hình cho iPhone Duo có thể vẫn sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào Samsung Display trong ít nhất 5 năm tới.

Trước đó, Instant Digital từng tiết lộ rằng Samsung Display đã ký một thỏa thuận độc quyền kéo dài ba năm, trong đó Samsung nhận được 250 USD cho mỗi tấm nền màn hình.

Một kịch bản dễ đoán

Việc Apple bổ sung thêm các nhà cung cấp vào chuỗi cung ứng sau khi sản phẩm đã ra mắt không phải là điều hiếm gặp; chẳng hạn như trường hợp của BOE (Trung Quốc), thường tham gia vào giai đoạn sau của vòng đời sản phẩm.

Trước đây, từng có thông tin cho rằng LG Display đã tham gia vào các giai đoạn đầu phát triển màn hình gập. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc hãng này chắc chắn sẽ trở thành nhà cung cấp cho iPhone Duo trong tương lai.

Các báo cáo trước đó cũng cho biết LG hiện không sản xuất màn hình gập. Trong khi đó, dù BOE có sản xuất màn hình gập cho Huawei nhưng hãng này thường gặp các vấn đề về độ tin cậy, không đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe của Apple về quy trình sản xuất và hiệu suất thu hồi sản phẩm.