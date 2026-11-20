iPhone Duo là thiết bị ấn tượng nhất mà Apple từng tạo ra, ít nhất là kể từ những năm đầu tiên dòng iPhone ra đời. Không chỉ mang đến một kiểu dáng hoàn toàn mới, thiết bị này còn sở hữu những tính năng chưa từng thấy trên các mẫu iPhone truyền thống.

Ảnh concept iPhone 20.

Dù chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên này là một bước tiến lớn nhưng năm 2027 sẽ đánh dấu cột mốc kỷ niệm 20 năm ngày chiếc iPhone đầu tiên ra mắt. Nhiều tin đồn cho rằng, giống như cách đã làm với iPhone X vào năm 2017, Apple sẽ kỷ niệm cột mốc này bằng một thiết kế iPhone hoàn toàn mới. Có thông tin cho biết, "iPhone 20" này sẽ sở hữu cạnh kính cong, tạo cảm giác như toàn bộ chiếc điện thoại được làm từ 100% kính.

Tuy nhiên, thế hệ iPhone tiếp theo chắc chắn sẽ còn nhiều điều thú vị hơn là chỉ một thiết kế bắt mắt. Nếu sáng suốt, Apple nên chắt lọc những ưu điểm từ iPhone Duo để đưa vào iPhone 20.

1. Thiết kế bằng chất liệu titan

Trên các mẫu iPhone hiện nay, titan chỉ được sử dụng ở lớp bề mặt khung viền trong khi phần khung bên trong vẫn được làm từ nhôm – một vật liệu rẻ hơn.

iPhone Duo.

Nếu iPhone 20 thay thế khung kim loại bằng kính, liệu còn chỗ cho titan không? Tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra nếu tin đồn về thiết kế kính cong toàn diện trở thành sự thật.

Kính không phải là vật liệu dễ gia công, nhất là khi áp dụng vào những thiết kế mới lạ. Vì vậy, nếu thiết kế đó không thành hiện thực, Apple vẫn sẽ tiếp tục sử dụng chất liệu titan cao cấp này để đảm bảo sự kết hợp hoàn hảo giữa độ bền và trọng lượng nhẹ.

2. Hỗ trợ bút cảm ứng (Stylus)

Năm nay, iPhone Duo đã chứng minh rằng bút cảm ứng không chỉ hữu ích trên iPad mà còn vô cùng tiện lợi trên iPhone. Tất nhiên, iPhone 20 sẽ không có màn hình rộng rãi như màn hình 7,6 inch của iPhone Duo nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta chỉ có thể điều khiển thiết bị bằng ngón tay.

Ảnh minh họa.

Việc hỗ trợ Apple Pencil trên iPhone sẽ mang lại khả năng điều khiển với độ chính xác cao hơn nhiều – dù người dùng muốn vẽ, viết, ghi chú hay thực hiện các thao tác khác. Phụ kiện này mang đến sự linh hoạt vượt trội trong cách người dùng tương tác với iPhone và quan trọng hơn, đây hoàn toàn là một tùy chọn không bắt buộc.

3. Touch ID

Tương tự như vậy, dù Apple từng khẳng định Touch ID kém an toàn hơn hẳn so với Face ID nhưng việc có thêm các lựa chọn khác vẫn luôn là một điểm cộng. iPhone Duo cho thấy Apple hoàn toàn có thể tích hợp Touch ID vào nút nguồn, tạo ra một bộ quét vân tay tinh tế nằm ngoài mặt trước của điện thoại.

Ảnh minh họa.

Điều này không nhất thiết đồng nghĩa với việc loại bỏ Face ID. Sẽ thật tuyệt nếu Apple cung cấp cả hai phương pháp bảo mật để người dùng tự do chọn phương thức bảo mật sinh trắc học mà họ ưa thích.

Hơn nữa, xét về khía cạnh bảo mật, dù có sử dụng phương thức sinh trắc học nào đi chăng nữa, chúng cũng không thể bù đắp cho một mật mã (passcode) yếu.

4. Đa nhiệm chia đôi màn hình (Split-Screen Multitasking)

Đa nhiệm chia đôi màn hình không phải là tính năng hiếm gặp trên các điện thoại nhưng lại hoàn toàn vắng bóng trên iPhone cho đến khi iPhone Duo xuất hiện – và đây là điều cần phải thay đổi. Phải thừa nhận rằng, việc chia đôi màn hình trên điện thoại sẽ bất tiện hơn do không gian hiển thị hạn chế, khó có thể sắp xếp nhiều cửa sổ cùng lúc.

iPhone Duo cho phép mở 2 ứng dụng trên 1 màn hình.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tính năng này không mang lại giá trị trên các mẫu điện thoại dạng thanh truyền thống. Với tính năng đa nhiệm, bạn có thể mở hai ứng dụng cùng lúc trên màn hình. Điều này giúp người dùng không còn phải vất vả chuyển đổi ứng dụng, đồng thời tránh được tình trạng ứng dụng tự động tải lại (reload) gây bất tiện mỗi khi quay trở lại sử dụng.

5. Camera đục lỗ

Một tính năng khác đã trở nên phổ biến đến mức người dùng gần như không còn để tâm, đó chính là camera đục lỗ. Đây cũng là thiết kế được Apple tránh sử dụng cho đến khi ra mắt dòng iPhone Duo. Và đã đến lúc tính năng này nên xuất hiện trên nhiều mẫu iPhone hơn.

iPhone Duo.

Vấn đề rõ ràng nhất từ ​​trước đến nay chính là phần cứng dành cho Face ID. Đây là lý do tại sao Apple duy trì phần "tai thỏ" (notch) lớn trong suốt thời gian dài và sau đó chuyển sang thiết kế Dynamic Island. Tuy nhiên, hiện nay phần lớn các linh kiện phần cứng đó đã có thể được ẩn đi. Vì vậy, iPhone 20 chính là thời điểm hoàn hảo để Apple đưa toàn bộ các linh kiện còn lại xuống dưới màn hình.

Nếu Apple có thể đặt camera ẩn dưới màn hình trên iPhone Duo, chắc chắn hãng cũng có thể ẩn đi các thành phần còn lại của hệ thống Face ID ngay cả khi bản thân camera đó vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng để được giấu kín hoàn toàn.