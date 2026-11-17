Theo phóng viên chuyên trách về Apple của Bloomberg, Mark Gurman, Apple đã chính thức bổ sung tính năng mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt cho iPhone Duo trong bản iOS 27.3 beta 2. Mặc dù không phải là Face ID, tính năng này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc cải thiện trải nghiệm người dùng cho chiếc điện thoại gập đầu tiên của Apple.

iPhone Duo hiện tại không hỗ trợ Face ID.

Người dùng có thể truy cập tính năng mới này thông qua Settings > Touch ID & Passcode > Unlock with Front Camera. Tính năng này sử dụng camera trước trên màn hình ngoài, cho phép mở khóa khi iPhone Duo đang đóng lại. Tuy nhiên, để sử dụng, người dùng cần mở khóa thiết bị bằng Touch ID hoặc mật mã gần đây, và sẽ phải sử dụng Touch ID lại sau khoảng 45 phút không hoạt động. Đặc biệt, tính năng này chỉ hoạt động từ màn hình khóa.

Mặc dù tính năng mở khóa bằng khuôn mặt mang lại sự tiện lợi, nhưng nó cũng có một số hạn chế về bảo mật. Người dùng vẫn cần Touch ID để thực hiện các giao dịch qua Apple Pay và tự động điền mật khẩu. Theo Apple, dữ liệu khuôn mặt sẽ không bao giờ rời khỏi thiết bị.

Nhưng tính năng nhận diện khuôn mặt có thể được sử dụng tạm thời.

Một câu hỏi đặt ra là tại sao Apple không sử dụng Face ID cho iPhone Duo? Nguyên nhân chính là do Face ID yêu cầu phần cứng phức tạp, bao gồm camera TrueDepth, điều này không thể được tích hợp vào thiết kế mỏng manh của iPhone Duo. Thay vào đó, tính năng mới chỉ sử dụng camera trước thông thường, cho ra hình ảnh phẳng mà không có bản đồ độ sâu, do đó được coi là kém bảo mật hơn so với Touch ID và Face ID.

Gurman đã mô tả tính năng này là “giải pháp tạm thời” của Apple, khi Face ID sẽ được trang bị trên các phiên bản iPhone Duo tiếp theo. Phản hồi từ người dùng cho thấy sự mong đợi về một tính năng nhận diện khuôn mặt thực sự, mặc dù hiện tại tính năng này chỉ mới ở giai đoạn beta.