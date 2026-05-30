Wi-Fi 7 chưa phổ biến, router Wi-Fi 8 đầu tiên trên thế giới đã xuất hiện

Hãng công nghệ Tp-Link vừa chính thức công bố Archer 8, mẫu router đầu tiên trên thế giới được xây dựng trên tiêu chuẩn Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn). Khác với các thế hệ mạng trước đây vốn tập trung vào tốc độ tối đa trên lý thuyết, chuẩn Wi-Fi 8 chuyển hướng sang tối ưu hóa độ tin cậy và hiệu năng kết nối trong môi trường sử dụng thực tế của hộ gia đình.

Cải thiện hiệu năng xử lý nhiễu và nhà nhiều tầng

Theo các số liệu kiểm chứng từ phòng thí nghiệm nội bộ so sánh với chuẩn Wi-Fi 7, nền tảng Wi-Fi 8 đem lại những cải tiến rõ rệt về khả năng duy trì dòng dữ liệu ổn định. Nhờ nâng cấp công nghệ điều chế và mã hóa tín hiệu, thiết bị tăng tới 33% thông lượng khi truyền tải ở khoảng cách xa và tăng 24% thông lượng ở các vùng có chất lượng tín hiệu không đồng đều.

Đối với môi trường nhà cao tầng hoặc văn phòng có mật độ vật cản lớn, kiến trúc ăng-ten mới kết hợp thuật toán AI giúp tăng hiệu năng tín hiệu từ 10-30%. Khả năng kháng nhiễu từ các thiết bị không dây xung quanh cũng tăng thêm 15%, đồng thời độ nhạy thu trên hai băng tần băng rộng 5 GHz và 6 GHz được cải thiện từ 1-3 dB, giúp mở rộng vùng phủ sóng ổn định toàn không gian sống.

Tích hợp chip AI và kết nối nhanh NFC

Về mặt phần cứng, Archer 8 áp dụng ngôn ngữ thiết kế tối giản, bố trí hệ thống đèn báo mặt trước và tối ưu hóa hệ thống tản nhiệt bên trong khung máy nhằm duy trì hiệu năng hoạt động liên tục. Router sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động quản lý, điều phối băng thông thông minh tùy theo bối cảnh thực tế. Thiết bị cũng được trang bị chip kết nối một chạm NFC, cho phép người dùng cấu hình mạng hoặc truy cập nhanh mà không cần nhập mật khẩu thủ công.

Sự xuất hiện của mẫu router này là bước khởi đầu cho hệ sinh thái Wi-Fi thế hệ mới. Theo kế hoạch, sản phẩm đầu tiên là router Archer 8 dự kiến sẽ được tung ra thị trường vào khoảng tháng 10/2026. Tiếp sau đó, trong nửa đầu năm 2027, hãng sẽ hoàn thiện hệ sinh thái bằng việc ra mắt dòng mạng lưới Deco 8 (Mesh Wi-Fi 8), thiết bị định tuyến di động Roam 8 cùng các bộ chuyển đổi (adapter) và kích sóng tương thích.

Mức giá chính thức của thiết bị chưa được tiết lộ, cấu hình phần cứng có thể thay đổi nhẹ tùy theo từng thị trường phân phối cụ thể.