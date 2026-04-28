Chi hàng chục triệu đồng, người dùng Galaxy S23 bực mình vì One UI 8.5

Samsung đã chính thức phát hành bản One UI 8.5 beta cho dòng Galaxy S23 vào ngày 9/4, mở rộng chương trình thử nghiệm này cho cả các mẫu cao cấp đời cũ hơn. Người dùng Galaxy S23 và S23 FE có thể tham gia chương trình thử nghiệm này thông qua ứng dụng Samsung Members.

Nhận bản cập nhật One UI 8.5 mới không có nghĩa là Galaxy S23 sẽ có thêm tính năng mới.

Đến ngày 27/4, bản vá beta thứ hai của One UI 8.5 cho Galaxy S23 đã được phát hiện bởi người rò rỉ nổi tiếng Tarun Vats trên X, với phiên bản build S918BXXU9ZZDP được phát hành tại Ấn Độ và Hàn Quốc, trước khi sớm có mặt trên toàn cầu. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng chỉ những ai đã đăng ký tham gia chương trình One UI 8.5 Beta đầu tiên mới có thể tải xuống bản cập nhật này.

Bản cập nhật One UI 8.5 Beta mới nhất đã khắc phục một số lỗi trên Galaxy S23, bao gồm sự cố “màn hình đen” khi có cuộc gọi đến và vấn đề nhả phím khi gọi. Ngoài ra, lỗi đường kẻ màu xanh lá cây trong video 4K HDR trên một số ứng dụng camera cũng đã được sửa, cùng với việc cải thiện độ ổn định của Bluetooth và vấn đề cảm ứng đa điểm.

Tuy nhiên, người dùng Galaxy S23 sẽ không nhận được bất kỳ tính năng mới nào từ Galaxy S26 trong bản cập nhật này. Điều đó có nghĩa họ vẫn phải sử dụng tính năng gọi điện bằng tin nhắn văn bản của Bixby, đồng thời không có AirDrop. Trong thực tế, Samsung từng ám chỉ rằng tính năng này sẽ không có mặt trên Galaxy S23. Các tính năng hỗ trợ trí tuệ nhân tạo khác như Now Nudge và Now Brief cũng không được bổ sung.

One UI 8.5 chỉ đơn giản là khắc phục lỗi cho Galaxy S23 thay vì thêm các tính năng mới như Galaxy S26.

Việc bỏ ra hơn 20 triệu đồng cho một chiếc điện thoại với lời hứa cập nhật Android trong vài năm nhưng lại không nhận được các tính năng mới nhất là điều đáng thất vọng. Hiện tại, dòng Galaxy S23 chỉ nhận được các bản cập nhật hệ điều hành đến Android 17, nhưng vẫn chưa có bản dựng ổn định nào cho phiên bản này.

Mặc dù việc khắc phục các lỗi đã biết là rất quan trọng, nhưng việc người dùng cảm thấy bị bỏ rơi khi tham gia thử nghiệm phần mềm mới là điều không thể tránh khỏi. Có thể phần cứng của Galaxy S23 không đủ khả năng hỗ trợ các tính năng AI mới nhất, nhưng điều này vẫn khiến nhiều người dùng cảm thấy thất vọng.