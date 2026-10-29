iPhone Duo đắt đỏ nhưng lại không có tính năng của iPhone 11

iPhone Duo không được trang bị Face ID, ống kính tele hay thanh tác vụ (action bar). Đáng ngạc nhiên là thiết bị này còn một hạn chế khác, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm FaceTime của người dùng.

iPhone Duo không có cài đặt "Giao tiếp bằng mắt" (Eye Contact) trong FaceTime

Apple cung cấp một tính năng trong FaceTime gọi là "Giao tiếp bằng mắt" (Eye Contact). Tính năng này sử dụng công nghệ học máy để tinh chỉnh ánh nhìn của người dùng trong thời gian thực khi đang gọi video, giúp tạo cảm giác như bạn đang nhìn thẳng vào mắt người đối diện thay vì nhìn vào khuôn mặt họ. Tính năng này được giới thiệu từ iOS 14, nghĩa là các thiết bị từ iPhone XS trở về sau — bao gồm cả chiếc iPhone 11 đã 7 năm tuổi cho đến iPhone 18 Pro mới nhất đều hỗ trợ nó.

iPhone Duo.

Điều thú vị là tính năng này lại không có trên iPhone Duo. Một độc giả của MacRumors là người đầu tiên phát hiện ra sự thiếu sót này khi nhận thấy ánh mắt của mình trông "hơi lạ" trong một cuộc gọi FaceTime. Các chuyên gia của Phone Arena cũng đã xác nhận rằng tùy chọn này hoàn toàn không xuất hiện trong phần cài đặt FaceTime trên chiếc điện thoại gập này.

Tại sao tính năng này lại vắng mặt trên iPhone Duo?

Tuy nhiên, việc thiếu Face ID và cảm biến TrueDepth không phải là nguyên nhân bởi tính năng này vẫn hoạt động trên chiếc iPhone SE 2 — một thiết bị cũng không có Face ID giống như iPhone Duo. Thay vào đó, sự vắng mặt của Eye Contact có thể liên quan đến vị trí đặt camera ẩn dưới màn hình bên trong. Cụ thể, camera này nằm ở góc bên phải — vị trí thường không trùng với nơi hiển thị khuôn mặt của người đối diện trong một cuộc gọi FaceTime.

Trang cài đặt FaceTime trong ứng dụng Cài đặt của iPhone Duo.

Việc điều chỉnh hướng nhìn (tính năng Eye Contact) để khắc phục tình trạng lệch góc quá lớn sẽ là một thách thức thực sự, khó khăn hơn nhiều so với việc điều chỉnh hướng nhìn trên một chiếc iPhone kích thước tiêu chuẩn như iPhone 18 Pro Max. Ngoài ra, cần lưu ý rằng trên mẫu iPhone màn hình gập, vị trí camera sẽ thay đổi tùy thuộc vào việc thiết bị đang ở trạng thái gập hay mở. Trên trang hỗ trợ của mình, Apple cũng nêu rõ: "Trên iPhone Duo, tính năng theo dõi ánh nhìn (Eye Tracking) chỉ hoạt động khi thiết bị được mở hoàn toàn. Tính năng này không khả dụng khi iPhone Duo đang ở trạng thái gập một phần.

"Camera ẩn dưới màn hình "rất tệ"

Vị trí của camera ẩn dưới màn hình có lẽ là lý do khiến tính năng "Eye Contact" trong FaceTime không xuất hiện trên iPhone Duo. Tuy nhiên, những người dùng đầu tiên trải nghiệm mẫu điện thoại màn hình gập này cũng gặp vấn đề với chính chiếc camera đó. Trong video đánh giá iPhone Duo, Marques Brownlee nhận xét rằng chất lượng ảnh chụp từ camera này thực sự "rất tệ".

Ý kiến ​​tương tự cũng xuất hiện trên các diễn đàn trực tuyến như Reddit. Một người dùng đã nhận xét rằng camera FaceTime trên iPhone Duo rất kém. Mặc dù đa số chúng ta có lẽ sẽ không dùng camera ở màn hình trong để chụp ảnh selfie nhưng chất lượng của camera này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của chúng ta trong các cuộc gọi video.

Cần lưu ý rằng Samsung từng trang bị camera ẩn dưới màn hình trên các thiết bị như Galaxy Z Fold 6 nhưng do hiệu suất kém, hãng đã quyết định loại bỏ công nghệ này trên Galaxy Z Fold 7.

Liệu tính năng "Eye Contact" có thể được bổ sung thông qua bản cập nhật phần mềm?

Nếu người dùng thường xuyên sử dụng FaceTime, việc thiếu tùy chọn "Eye Contact" có thể sẽ gây bất tiện. Điểm tích cực duy nhất là không giống như Face ID hay ống kính tele, đây là một tính năng dựa trên phần mềm. Điều đó có nghĩa là Apple hoàn toàn có thể bổ sung cho iPhone Duo thông qua một bản cập nhật iOS trong tương lai.

Chừng nào tính năng này chưa được bổ sung, đây chắc chắn vẫn sẽ là một lý do khiến người dùng không chọn iPhone Duo bên cạnh những vấn đề khác như chi phí sửa chữa cao và tình trạng nứt màn hình vẫn đang tiếp diễn.

Hiện tại, nhiều khách hàng tại Việt Nam đã sở hữu iPhone Duo, giá khởi điểm của chúng là 64,99 triệu đồng cho bản 256GB.