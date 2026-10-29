Huyền thoại Nokia 6300 bất ngờ chạy được ChatGPT, Gemini và Grok

Dù được giới thiệu cùng thời điểm với iPhone thế hệ đầu tiên, Nokia 6300 đã nhanh chóng trở thành một trong những mẫu điện thoại bán chạy nhất nhờ thiết kế đơn giản, giá phải chăng và phần mềm dễ sử dụng. Tuy nhiên, phiên bản đầu tiên của Nokia 6300 (không phải là phiên bản 4G ra mắt năm 2020) đang dần lỗi thời do chỉ hỗ trợ mạng 2G, vốn đã ngừng hoạt động tại Việt Nam từ ngày 15/9 vừa qua.

Nokia 6300 đang chạy chatbot AI Claude.

Bên cạnh đó, trình duyệt có trên Nokia 6300 không được cập nhật để tương thích với các giao thức bảo mật internet hiện tại, khiến cho việc truy cập internet trở nên bất khả thi. Theo ước tính, chỉ còn dưới 25% trang web hỗ trợ kết nối TLS 1.0, chuẩn mà Nokia 6300 sử dụng. Mặc dù vậy, một lập trình viên đã tìm ra giải pháp để khắc phục vấn đề này.

Theo đó, một lập trình viên người Thổ Nhĩ Kỳ mang tên Emir Karşıyakalı đã phát triển ứng dụng mang tên Aikon, cho phép chiếc Nokia 6300 kết nối với các chatbot hiện đại như ChatGPT, Gemini và Claude. Ứng dụng này sử dụng hệ thống phụ trợ bằng Java và Go, giúp biến chiếc Nokia 6300 tưởng lỗi thời trở nên hữu dụng hơn.

Aikon cũng có thể hoạt động trên nhiều mẫu điện thoại Nokia chạy S40 và S60.

Không chỉ riêng Nokia 6300, Aikon còn hỗ trợ các điện thoại chạy hệ điều hành Nokia S40 hoặc S60. Ứng dụng này yêu cầu một máy chủ Go để lưu trữ khóa API từ các công ty như Anthropic, Google và OpenAI. Theo nhà phát triển, ứng dụng được thiết kế với nhiều tính năng hữu ích, bao gồm chế độ đọc dễ dàng, khả năng lưu phản hồi để đọc ngoại tuyến, cũng như cho phép gửi tin nhắn thoại dài tối đa 30 giây.

Mặc dù người dùng tại Việt Nam sẽ không thể sử dụng Aikon do mạng 2G đã ngừng hoạt động, sự xuất hiện của Aikon cho thấy với sự sáng tạo của các lập trình viên, ngay cả một chiếc Nokia 6300 lỗi thời vẫn có cơ hội hồi sinh.