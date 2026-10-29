YouTube siết quy định về ăn uống, hàng loạt YouTuber Hàn Quốc bị ảnh hưởng

YouTube đang tăng cường kiểm soát nội dung liên quan đến việc ăn uống quá mức và giảm cân cực đoan, khiến nhiều nhà sáng tạo nội dung tại Hàn Quốc bị tắt tính năng kiếm tiền hoặc phải xóa hàng trăm video. Động thái này khiến các YouTuber chuyên sản xuất video mukbang (ăn uống trước ống kính) lo lắng.

Hàng loạt YouTuber bị tắt kiếm tiền, phải xóa video

Theo đó, việc YouTube mở rộng các quy định cộng đồng và chính sách quảng cáo liên quan đến tình trạng rối loạn ăn uống đang tác động mạnh đến những nhà sáng tạo nội dung về ăn uống và giảm cân, đặc biệt là các YouTuber mukbang nổi tiếng với việc ăn lượng lớn thực phẩm trong mỗi video.

Nhiều nhà sáng tạo nội dung cho biết kênh của họ đã bị vô hiệu hóa tính năng kiếm tiền hoặc phải gỡ bỏ số lượng lớn video sau khi nền tảng thắt chặt quy định.

Điển hình là YouTuber DietJo - người sở hữu khoảng 447.000 lượt đăng ký. Gần đây, kênh này bị YouTube chặn kiếm tiền do vi phạm các quy định mới liên quan đến nội dung rối loạn ăn uống. DietJo cho biết đã tạm dừng đăng tải video nhằm tránh nguy cơ bị nền tảng áp dụng các biện pháp xử lý mạnh hơn.

Những video mukbang như thế này bị YouTube kiểm soát gắt gao hơn.

Tương tự, YouTuber chuyên về giảm cân Miso, sở hữu khoảng 104.000 lượt đăng ký, cũng nhận được thông báo vi phạm nguyên tắc cộng đồng.

Sau khi gửi đơn kháng nghị, Miso quyết định chủ động xóa 339 trong tổng số 667 video trên kênh, tương đương hơn một nửa nội dung đã đăng tải.

Những trường hợp này xuất hiện sau khi YouTube điều chỉnh chính sách đối với nội dung liên quan đến rối loạn ăn uống, đặc biệt là những hành vi có nguy cơ bị người xem, nhất là thanh thiếu niên bắt chước theo.

Theo quy định mới, YouTube hạn chế doanh thu quảng cáo đối với các video mô tả hành vi ăn uống quá đà, tích trữ thực phẩm quá mức, cắt giảm lượng calo cực đoan hoặc liên tục thực hiện các chu kỳ giảm cân rồi tăng cân trở lại.

Đáng chú ý, nền tảng không chỉ xem xét mục đích của người sáng tạo mà còn đánh giá bối cảnh và tác động tiềm tàng của nội dung đối với người xem.

Quá trình đánh giá có thể bao gồm nội dung video, tiêu đề, hình thu nhỏ (thumbnail) và các thẻ từ khóa. Điều này đồng nghĩa một video có thể bị hạn chế kiếm tiền nếu cách trình bày bị đánh giá là khuyến khích những hành vi ăn uống không lành mạnh, ngay cả khi người sáng tạo không có chủ đích cổ súy các hành vi đó.

YouTuber mukbang nổi tiếng tuyên bố sẽ ăn uống điều độ

Trong bối cảnh YouTube siết chặt chính sách, phát biểu mới đây của Tzuyang - một trong những YouTuber mukbang nổi tiếng nhất Hàn Quốc thu hút sự chú ý của dân mạng.

YouTuber Tzuyang nổi tiếng trong giới mukbang Hàn Quốc.

Trong một video gần đây, nữ YouTuber bất ngờ đề cập đến sự thay đổi xu hướng nội dung trên nền tảng.

"Có vẻ như ăn thật nhiều không còn là xu hướng hiện nay. Từ giờ, tôi sẽ trở thành một YouTuber ăn uống điều độ", Tzuyang nói. Thế nhưng, ngay sau phát biểu này cô vẫn tiếp tục thực hiện nội dung mukbang tương tự những video trước đây.

Được biết, mukbang là những video mà trong đó người sáng tạo ghi hình quá trình ăn uống, thường kết hợp trò chuyện hoặc tương tác với khán giả. Một số kênh thu hút lượng lớn người theo dõi nhờ những thử thách ăn uống quá mức, vượt xa khẩu phần thông thường.

Việc YouTube tăng cường kiểm soát các hành vi ăn uống cực đoan khiến dân mạng thắc mắc tương lai của những người chuyên làm video mukbang sẽ ra sao. Tuy nhiên, YouTube khẳng định không áp dụng hình thức xử phạt đồng loạt đối với tất cả video liên quan đến ăn uống.

Các nội dung phục vụ mục đích giáo dục, tài liệu, video ghi lại bữa ăn thông thường hoặc giới thiệu món ăn không mặc nhiên bị coi là vi phạm.

Theo thông tin hiện có, những kênh bị xử lý chủ yếu tập trung vào trải nghiệm ăn kiêng cá nhân và các phương pháp giảm cân cực đoan.

Hiện chưa có xác nhận cho thấy những YouTuber mukbang nổi tiếng như Tzuyang hay Heebab bị YouTube xử phạt.

Dù vậy, việc thay đổi chính sách quảng cáo và kiểm soát nội dung sẽ buộc nhiều nhà sáng tạo tại Hàn Quốc phải cân nhắc lại cách sản xuất video, nhằm duy trì doanh thu và hạn chế nguy cơ vi phạm quy định của nền tảng.