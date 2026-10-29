Top 3 smartphone màn hình lớn tốt nhất năm nay

Điện thoại màn hình lớn ngày càng đáp ứng nhiều nhu cầu ngoài giải trí, từ chỉnh sửa video, xử lý công việc đến chụp ảnh và chơi game đồ họa cao. Dưới đây là 3 mẫu smartphone màn hình lớn tốt nhất năm nay theo đánh giá của Tom's Guide.

Mỗi sản phẩm đều có thế mạnh riêng về thời lượng pin, khả năng xử lý và tính linh hoạt. Người dùng nên cân nhắc hệ điều hành đang sử dụng, ngân sách và mức độ ưu tiên tính cơ động trước khi lựa chọn.

1. Samsung Galaxy S26 Ultra: Điện thoại thông minh cỡ lớn đỉnh cao nhất

Giá bán từ: 31,49 triệu đồng

Galaxy S26 Ultra là mẫu smartphone cao cấp của Samsung trong năm 2026, hướng đến người dùng cần hiệu năng mạnh và hệ thống camera đa dụng. Thiết bị sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, kết hợp buồng hơi tản nhiệt được thiết kế lại nhằm duy trì hiệu suất khi chơi game hoặc chạy các ứng dụng đòi hỏi tài nguyên lớn.

Galaxy S26 Ultra.

Một điểm đáng chú ý là Privacy Display, tính năng kết hợp phần cứng và phần mềm để hạn chế người khác nhìn thấy nội dung trên màn hình từ các góc quan sát nhất định. Đây có thể là lợi ích thiết thực với người thường xử lý thông tin cá nhân hoặc công việc tại nơi công cộng. Các tính năng AI như Now Brief, Now Nudge và khả năng tự động thực hiện tác vụ trong ứng dụng thông qua Gemini cũng hướng đến việc giảm thao tác thủ công trong quá trình sử dụng.

Thời lượng pin của máy khá ấn tượng. Ngoài ra, hệ thống camera cũng được cải thiện về khả năng chụp thiếu sáng, tính năng Horizon Lock hỗ trợ giữ khung hình video ổn định hơn khi người dùng di chuyển.

Tuy nhiên, cụm camera nhô cao khiến máy có thể bị cập kênh khi đặt trên mặt phẳng. Việc chuyển từ titanium sang nhôm giúp giảm trọng lượng nhưng có thể làm thay đổi cảm giác cao cấp của thiết bị.

2. iPhone 18 Pro Max: iPhone lớn nhất và tốt nhất

Giá bán từ: 41,99 triệu đồng

Với màn hình 6,9 inch, iPhone 18 Pro Max hướng đến người dùng cần không gian hiển thị rộng để xem nội dung, làm việc và chơi game. Qua đánh giá của Tom's Guide, thiết bị đạt thời lượng pin 18 giờ 41 phút trong thử nghiệm trong khi iPhone 18 Pro tiêu chuẩn cũng vượt mốc 16 giờ. Kết quả này cho thấy phiên bản Pro Max có lợi thế với người thường xuyên sử dụng điện thoại trong ngày dài.

iPhone 18 Pro Max.

Sức mạnh xử lý đến từ chip A20 Pro cũng giúp chiếc flagship này hoạt động mượt mà ngay cả khi các ứng dụng khác vẫn chạy nền. Khả năng này có lợi cho người thường xuyên chơi game, chỉnh sửa nội dung hoặc chuyển đổi giữa nhiều tác vụ.

Đối với người làm nội dung, camera chính có khẩu độ thay đổi cho phép kiểm soát ánh sáng và độ sâu trường ảnh linh hoạt hơn. Tốc độ sạc cũng là điểm đáng chú ý: thiết bị đạt 44% pin sau 15 phút sạc. Chưa hết, chế độ Cinematic còn cho phép bổ sung hiệu ứng làm mờ hậu cảnh trong quá trình chỉnh sửa video sau khi quay, tạo thêm lựa chọn sáng tạo cho người dùng.

3. iPhone Duo - Smartphone lớn tốt nhất với màn hình gập

Giá bán từ: 64,99 triệu đồng

Khác với hai mẫu điện thoại dạng thanh truyền thống, iPhone Duo sử dụng thiết kế gập, cho phép mở rộng không gian hiển thị khi cần đọc tài liệu, chơi game hoặc làm việc với nhiều nội dung cùng lúc. Thiết bị có khung titanium, mặt lưng kính và bản lề chắc chắn.

Màn hình bên trong có kích thước lớn, độ sáng và màu sắc nổi bật, đồng thời được phủ lớp chống chói nhằm cải thiện khả năng quan sát ngoài trời. Giao diện được điều chỉnh để tận dụng màn hình rộng, bao gồm thanh công cụ đặt gần vị trí ngón tay cái nhằm giúp truy cập ứng dụng thuận tiện hơn. Tuy nhiên, cách bố trí này có thể chưa thực sự thuận tay với người dùng thuận tay trái.

iPhone Duo.

Về hiệu năng, iPhone Duo sử dụng cùng bộ xử lý với iPhone 18 Pro, hướng đến khả năng xử lý các ứng dụng nặng và trò chơi đồ họa cao. Khi mở ra, thiết bị mang lại trải nghiệm gần với máy tính bảng hơn điện thoại thông thường, đặc biệt hữu ích khi đọc tài liệu, xem video hoặc sử dụng nhiều ứng dụng.

Điểm người tiêu dùng cần cân nhắc là giá bán của iPhone Duo khá cao và thiết kế gập không phải lựa chọn cần thiết với tất cả mọi người. Người chủ yếu nghe gọi, nhắn tin, chụp ảnh và sử dụng ứng dụng cơ bản có thể không khai thác hết lợi thế của màn hình lớn. Ngược lại, những người thường xuyên làm việc trên điện thoại hoặc muốn kết hợp điện thoại với thiết bị có màn hình rộng hơn có thể thấy thiết kế này phù hợp với nhu cầu sử dụng.