Samsung lặng lẽ tìm cách hạ nhiệt cơn sốt SSD bằng ổ đĩa giá rẻ mới

Thông tin này được phát hiện trên trang web của Samsung Canada, nơi đã xuất hiện các phiên bản dung lượng 1TB và 2TB của Samsung 990 trước khi bị gỡ bỏ. Hiện tại, chưa có thông tin chính thức nào từ Samsung, vì vậy các thông số kỹ thuật hiện có chỉ mang tính chất tham khảo.

Hình ảnh đăng tải được cho là của SSD giá rẻ sắp tới từ Samsung.

Theo thông tin rò rỉ, ổ SSD 990 sẽ hỗ trợ giao thức PCIe 4.0 x4, không giống như sản phẩm 990 EVO Plus của Samsung, vốn có khả năng hoạt động trên cả 2 giao diện PCIe 4.0 và 5.0. Tốc độ đọc của phiên bản 1TB được công bố lên đến 7.150 MB/s và tốc độ ghi 6.450 MB/s, trong khi phiên bản 2TB đạt tốc độ đọc 7.250 MB/s với tốc độ ghi tương tự. Hiệu năng IOPS ngẫu nhiên được báo cáo đạt tối đa khoảng 850K khi đọc và 1.200K khi ghi trên phiên bản 2TB, gần tương đương với 990 EVO Plus.

Điều đáng chú ý là Samsung không công bố bộ nhớ đệm DRAM chuyên dụng cho ổ đĩa này, thay vào đó sử dụng Host Memory Buffer (HMB), vốn sử dụng một phần RAM của hệ thống chủ để xử lý các tác vụ lưu trữ tạm thời. Trong thực tế, đây không phải là điều mới lạ đối với Samsung, khi 990 EVO Plus cũng áp dụng phương pháp tương tự. Tuy nhiên, độ bền của ổ 990 có vẻ thấp hơn đáng kể, với thời hạn bảo hành 3 năm hoặc 800 TBW cho phiên bản 2TB và 400 TBW cho phiên bản 1TB, thấp hơn nhiều so với 990 PRO.

Thông tin giá bán bị rò rỉ.

Có khả năng ổ SSD này sử dụng bộ nhớ flash NAND QLC thay vì bộ nhớ flash TLC như trong 990 EVO Plus, có thể là lý do khiến độ bền giảm và vị trí của ổ đĩa như một lựa chọn giá rẻ. Tuy nhiên, Samsung vẫn chưa xác nhận loại bộ nhớ flash NAND sử dụng, do đó đây vẫn chỉ là phỏng đoán.

Thông tin ban đầu cho thấy sản phẩm này được gắn nhãn là “NVMe cấp thấp”, và một số mức giá được đưa ra có vẻ không đáng tin cậy.