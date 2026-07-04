Xe không người lái "Make in Vietnam" lăn bánh tại TP.HCM

Đây là loại phương tiện có cấp độ tự động hóa cao, đang từng bước được thương mại hóa rộng rãi trên thế giới. Dựa trên kết quả rà soát và đánh giá của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung đã chấp thuận cho Tập đoàn 365 Group (doanh nghiệp Việt Nam) triển khai thử nghiệm ngay trong khuôn viên của mình.

Hình ảnh minh họa xe tự hành chở hàng (Ảnh: HCMC C4IR cung cấp)

Điểm nổi bật của dự án là việc ứng dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo AV-CORE Platform do chính doanh nghiệp trong nước làm chủ.

Đợt thử nghiệm này được thiết kế như một mô hình vận hành hoàn chỉnh, bao gồm: phương tiện tự hành, trung tâm điều hành, hệ thống giám sát từ xa, nền tảng thu thập – phân tích dữ liệu, cơ chế quản lý an toàn và quy trình đánh giá phục vụ cơ quan nhà nước.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, toàn bộ quá trình vận hành sẽ được thực hiện trong điều kiện hạ tầng thực tế của TP.HCM nhưng được giới hạn trong một phạm vi địa lý xác định. Hệ thống được trang bị nhiều lớp giám sát chặt chẽ, kết hợp cùng cơ chế điều khiển từ xa.

Dự án này được triển khai theo mô hình hợp tác công – tư (PPP). Trong đó, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại TP.HCM (HCMC C4IR) đóng vai trò đầu mối điều phối, kết nối các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và đối tác quốc tế nhằm xây dựng hồ sơ thử nghiệm (sandbox) có kiểm soát.

Nghi thức công bố triển khai dự án sandbox có kiểm soát xe tự hành tại Khu công viên phần mềm Quang Trung trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác đầu tư TP.HCM, Việt Nam năm 2026 tại Đại Liên tháng 6/2026 (Ảnh: HCMC C4IR cung cấp)

Việc thử nghiệm trong điều kiện giao thông thực tiễn sẽ cho phép đánh giá chính xác tính an toàn, khả năng vận hành và mức độ thích ứng của xe. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện công nghệ, hấp thụ tri thức tiên tiến, thúc đẩy thương mại hóa và tiến tới hình thành một hệ sinh thái xe tự hành "Make in Vietnam" bền vững.