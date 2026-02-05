Chuyện như đùa: Tốc độ ổ cứng HDD sắp ngang ngửa SSD

Công ty đã giới thiệu kiến trúc ổ đĩa băng thông cao (High Bandwidth Drive) và hệ thống truyền động trục kép (Dual Pivot actuator system) nhằm thu hẹp khoảng cách giữa ổ đĩa cơ truyền thống (HDD) và ổ thể rắn (SSD) dựa trên công nghệ QLC. Khoảng cách này đã khiến ổ cứng HDD gặp bất lợi trong các môi trường hiệu suất cao như khối lượng công việc AI và trung tâm dữ liệu siêu quy mô.

Bước đột phá với HDD vừa được Western Digital tiết lộ.

Khái niệm ổ đĩa băng thông cao mới của Western Digital cho thấy sự thay đổi trong cách dữ liệu di chuyển giữa các đĩa từ và giao diện. Thay vì sử dụng một đầu đọc/ghi trên mỗi bề mặt để thực hiện các thao tác tuần tự, phương pháp mới cho phép nhiều đầu đọc/ghi hoạt động song song trên nhiều rãnh.

Thiết kế này giúp tăng gấp đôi băng thông đầu vào/đầu ra và cung cấp khả năng mở rộng lên đến gấp 8 lần thông lượng hiện tại. Các nguyên mẫu đa đầu đã được giao cho một số khách hàng để kiểm chứng, cho thấy kiến trúc này đang tiến gần đến giai đoạn sản xuất.

Song song với đó, Western Digital cũng đang phát triển công nghệ trục kép - một cơ chế truyền động được thiết kế lại với hai tay đòn độc lập, mỗi tay đòn hoạt động từ một trục xoay riêng biệt. Khác với các thiết kế ổ đĩa kép cũ, phiên bản mới này duy trì dung lượng ổ đĩa trong khi vẫn tăng cường thông lượng.

Công nghệ ổ cứng HDD mới được Western Digital giới thiệu.

Công ty dự kiến hiệu suất sẽ tăng khoảng 2 lần so với các ổ đĩa hàng đầu hiện nay, tổng cộng tăng gấp 4 lần băng thông I/O khi kết hợp với thiết kế đa đầu đọc/ghi. Kết quả có thể tạo ra một dòng ổ cứng 3,5 inch với dung lượng gần 100 terabyte, cung cấp tốc độ truy cập tương tự như SSD nhưng với chi phí trên mỗi terabyte thấp hơn nhiều. Đây là điều đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh bùng nổ dữ liệu.

Western Digital kỳ vọng công nghệ Dual Pivot sẽ chuyển từ giai đoạn phát triển trong phòng thí nghiệm sang thử nghiệm sản phẩm cho khách hàng trước cuối thập kỷ này, với kế hoạch thương mại hóa vào khoảng năm 2028.