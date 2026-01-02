Thay đổi chưa từng có liên quan eSports, năng lượng xanh trong trường học

Dưới tác động đồng thời của chuyển đổi số và các cam kết phát triển bền vững, giáo dục đại học tại Việt Nam đang chứng kiến những chuyển động rõ rệt. Không dừng lại ở việc truyền thụ kiến thức hàn lâm, nhiều trường đại học bắt đầu đưa các lĩnh vực mới vào chương trình đào tạo. Trong đó, eSports và chuyển đổi xanh từng được xem là ngoại biên, nay dần xuất hiện trong không gian học thuật với vai trò chính danh hơn.

Năng lượng sạch, chuyển đổi xanh

Một trong những ví dụ tiêu biểu cho xu hướng này là việc Schneider Electric đã chính thức khai trương Phòng Thí nghiệm Hệ thống Năng lượng tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM). Dự án nằm trong khuôn khổ hợp tác dài hạn giai đoạn 2025 - 2029, hướng tới đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cho lĩnh vực năng lượng và tự động hóa.

Đại diện Schneider Electric giới thiệu và trao đổi cùng các thầy, cô Trường Đại học Bách khoa TP.HCM.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, việc đưa các mô-đun quản lý năng lượng hạ thế, tự động hóa công nghiệp, số hóa và vận hành lưới điện vào giảng dạy không chỉ mang ý nghĩa đầu tư cơ sở vật chất, mà còn phản ánh sự dịch chuyển chiến lược của giáo dục đại học trước yêu cầu chuyển đổi xanh.

Theo Schneider Electric, phòng thí nghiệm không chỉ phục vụ việc thực hành kỹ thuật, mà còn giúp sinh viên tiếp cận tư duy số hóa, tối ưu hiệu suất năng lượng và phát triển bền vững. Về phía Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, hợp tác này là một trong những trụ cột quan trọng để hiện thực hóa các nghị quyết lớn về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Song song với các chương trình hợp tác trong nước, xu hướng quốc tế hóa giáo dục cũng đang tạo thêm lực đẩy cho các nội dung đào tạo gắn với phát triển bền vững. Đại học Monash (Úc) đã lựa chọn Việt Nam là điểm đến tiếp theo của Chương trình Đảm bảo Trải nghiệm Toàn cầu (Global Immersion Guarantee - GIG).

400 sinh viên Monash sẽ tới Việt Nam để tham gia chương trình học tập kéo dài hai tuần.

Từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, khoảng 400 sinh viên Monash sẽ tham gia các chương trình học tập ngắn hạn tại Việt Nam, tập trung vào những thách thức toàn cầu như an ninh nguồn nước, nông nghiệp bền vững, khả năng chống chịu trước biến đổi môi trường và bình đẳng xã hội.

Việc Monash chọn Việt Nam làm điểm đến không chỉ mang ý nghĩa giao lưu học thuật, mà còn cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của quốc gia này trong các sáng kiến phát triển bền vững khu vực. Thông qua các hoạt động hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức cộng đồng trong nước, chương trình GIG góp phần đưa các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào trải nghiệm học tập thực tế.

Đấu trường eSports chính quy

Nếu chuyển đổi xanh đại diện cho một trục đổi mới của giáo dục đại học thì eSports lại cho thấy một hướng mở khác, gắn với văn hóa số và kinh tế sáng tạo. Chẳng hạn, Đại học Ngân hàng TP.HCM vừa đưa vào sử dụng đấu trường eSports với sức chứa khoảng 100 người, được đầu tư đồng bộ 11 bộ máy tính gaming cấu hình cao, màn hình 27-inches, đáp ứng nhu cầu luyện tập và thi đấu chuyên nghiệp.

Nữ game thủ giành HCV SEA Games 33 có xuất thân từ Đại học Ngân hàng TP.HCM.

Thay vì coi đây đơn thuần là hoạt động giải trí, Đại học Ngân hàng TP.HCM xây dựng cơ chế quản lý chặt chẽ, hướng tới môi trường an toàn, lành mạnh, đề cao tính kỷ luật, tư duy chiến thuật và kỹ năng làm việc nhóm. Được biết, Nguyễn Thanh Duyên - vận động viên góp phần giúp đội tuyển Việt Nam giành huy chương vàng eSports tại SEA Games 33 nội dung Liên Quân Mobile đồng đội nữ, là một tài năng được đào tạo từ "lò" eSports nói trên.

Không chỉ dừng ở cấp độ hoạt động trong trường, eSports còn bắt đầu bước vào hệ đào tạo chính quy với chuẩn đầu ra quốc tế. Giữa tháng 11/2025, Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị (UTM) đã ký kết hợp tác với Tổ chức giáo dục Pearson Vương quốc Anh, trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đào tạo Chương trình BTEC ngành eSports.

Chương trình bao gồm các học phần từ hệ sinh thái thể thao điện tử, phân tích kỹ năng - chiến thuật, tổ chức sự kiện, đến thiết kế trò chơi và livestream, với quy trình kiểm soát chất lượng từ Pearson. Sinh viên tốt nghiệp sẽ nhận đồng thời bằng cao đẳng chính quy do UTM cấp và bằng cao đẳng BTEC của Vương quốc Anh, được công nhận tại hàng trăm trường đại học trên thế giới.