Sếp Google tưởng mình là Steve Jobs và cái kết cay đắng

Video quảng bá cho thấy cặp kính thực tế tăng cường Google Glass có khả năng giúp người dùng điều hướng, chụp ảnh, tham gia trò chuyện video, lên lịch hẹn và nhận lời nhắc, tất cả đều thông qua lệnh thoại với hình ảnh hiển thị ngay trước mắt.

Tuy nhiên, Google Glass gặp phải nhiều trở ngại. Với mức giá 1.500 USD, cao hơn nhiều so với giá trung bình của một chiếc smartphone thời bấy giờ (300-350 USD), sản phẩm không thể tiếp cận được đông đảo người tiêu dùng. Hơn nữa, “hiệu ứng Glasshole” đã khiến những người đeo kính bị coi là kẻ rình rập, dẫn đến việc một số quán bar cấm họ vào cửa.

Hơn 10 năm sau, Google dự kiến sẽ trở lại với thị trường kính thông minh khi ra mắt một phiên bản kính chỉ sử dụng âm thanh và tích hợp trợ lý AI Gemini. Kính này sẽ cho phép người dùng trò chuyện tự nhiên, chụp ảnh và nhận trợ giúp. Bên cạnh đó, kính AI sẽ hiển thị thông tin hữu ích một cách riêng tư, như chỉ dẫn đường đi hoặc dịch ngôn ngữ.

Giờ đây, đồng sáng lập Google, Sergey Brin, đã chia sẻ về những thất bại của Google Glass và lý do sản phẩm không đạt được tiềm năng. Ông thừa nhận đã vội vàng trong việc thương mại hóa sản phẩm mà chưa hoàn thiện nó. Ông cho biết: “Tôi đã nghĩ mình là Steve Jobs tiếp theo và có thể tạo ra sản phẩm này một cách dễ dàng”.

Mặc dù chương trình Google Glass đã bị khai tử vào tháng 1/2015, vẫn có những hy vọng về sự phát triển của kính thông minh. Năm 2017, cựu chuyên gia phân tích Gene Munster dự đoán rằng kính thông minh của Apple sẽ thành công hơn cả iPhone. Với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, bộ xử lý nhanh hơn và công nghệ pin cải tiến, Google có cơ hội tạo ra một sản phẩm vượt trội hơn Google Glass.

Tuy nhiên, câu hỏi lớn vẫn còn đó: Liệu kính thông minh có thể thay thế smartphone để trở thành thiết bị chính trong việc chia sẻ tin tức và giao tiếp hay không? Đây là câu hỏi vẫn cần nhiều thời gian để giải đáp.