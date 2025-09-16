Galaxy S25 đã có One UI 8 chính thức, vì sao máy bạn vẫn chưa nhận được cập nhật?

Đúng như lịch trình, vào ngày 15/9, Samsung đã chính thức phát hành bản cập nhật One UI 8 ổn định cho dòng Galaxy S25. Tuy nhiên, nếu bạn đang liên tục kiểm tra mà vẫn chưa thấy thông báo cập nhật, đừng lo lắng, bạn không đơn độc. Câu trả lời nằm ở lộ trình phát hành theo từng giai đoạn của Samsung.

Bản ổn định của One UI 8 đã đến với dòng Galaxy S25.

Theo thông tin ban đầu, đợt triển khai One UI 8 này được chia thành các nhóm ưu tiên sau:

- Người dùng tham gia Beta: Những người đã đồng hành cùng Samsung trong suốt chương trình thử nghiệm One UI 8 Beta kéo dài nhiều tháng sẽ là nhóm đầu tiên nhận được bản cập nhật ổn định.

- Người dùng phổ thông tại Hàn Quốc: Sau nhóm Beta, những người dùng khác tại thị trường quê nhà của Samsung cũng bắt đầu nhận được bản cập nhật OTA, nhưng với số lượng hạn chế và theo thứ tự.

- Người dùng toàn cầu: Tất cả người dùng ở các thị trường còn lại, trong đó có Việt Nam, hiện vẫn đang trong danh sách chờ.

Để đi đến bản phát hành chính thức của hiện tại, Samsung đã khởi động chương trình Beta từ tháng 5 và tung ra tổng cộng 7 bản cập nhật thử nghiệm cho dòng Galaxy S25. Bản Beta cuối cùng vừa được phát hành vào ngày 8/9 để hoàn thiện những tinh chỉnh cuối cùng. Việc ưu tiên nhóm người dùng này có thể xem là một lời cảm ơn từ Samsung vì những đóng góp của họ.

Nếu không tham gia chương trình Beta, điều tốt nhất người dùng có thể làm bây giờ là kiên nhẫn. Quá trình triển khai chỉ vừa bắt đầu, và bản cập nhật dự kiến sẽ sớm phát hành tới mọi người trong vài giờ hoặc vài ngày tới.

Bản cập nhật One UI 8 đã sẵn sàng ra mắt để đối đầu với iOS 26.

Hãy thường xuyên kiểm tra thủ công bằng cách vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Tải về và cài đặt. Bản dựng chính thức có mã là BYI3, và đây dự kiến cũng là phiên bản sẽ được phát hành cho thị trường toàn cầu. Như thường lệ, Samsung cần xác minh tính ổn định trên một quy mô nhỏ trước khi tiến hành triển khai trên diện rộng.