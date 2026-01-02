Những thiết bị Apple người dùng nên nghĩ kỹ trước khi mua

Vào ngày cuối cùng của năm 2025, Apple đã đưa MacBook Air (Retina, 13 inch, 2020) vào danh sách các thiết bị cổ điển. Đây là mẫu MacBook Air cuối cùng sử dụng chip Intel, được phát hành vào tháng 3/2020, trước khi Apple ra mắt phiên bản MacBook Air M1.

Ngoài MacBook Air, Apple cũng đã bổ sung một số thiết bị khác vào danh sách sản phẩm lỗi thời, bao gồm iPhone 11 Pro, Apple Watch Series 5 (tất cả các phiên bản), iPhone 8 Plus 128GB và các mẫu iPad Air 3 có kết nối di động. iPhone 11 Pro hiện đã gia nhập danh sách cùng với iPhone 11 Pro Max, vốn đã có mặt từ trước. Các phiên bản 64GB và 256GB của iPhone 8 Plus đã được đưa vào danh sách sản phẩm lỗi thời từ năm ngoái.

Theo quy định của Apple, một thiết bị được coi là “cổ điển” sau 5 năm kể từ khi ngừng bán. Những thiết bị này sẽ không còn nhận các bản cập nhật phần mềm mới, nhưng Apple vẫn cung cấp các bản cập nhật bảo mật quan trọng, hỗ trợ phần cứng và phụ tùng thay thế, tùy thuộc vào tình trạng sẵn có. Vì vậy, nếu có ý định mua các thiết bị nằm trong danh sách cổ điển, người dùng nên suy nghĩ kỹ để tránh những rắc rối khi cần sửa chữa chúng nếu gặp sự cố.

Đáng chú ý, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max vẫn nằm trong danh sách các thiết bị hỗ trợ bản cập nhật iOS 26 mới nhất. Trong khi đó, mặc dù macOS 26 Tahoe hỗ trợ một số máy Mac dùng chip Intel, nhưng MacBook Air đời cũ mới được thêm vào lại không nằm trong số đó. Kết quả này cho thấy, iPhone 11 series khó có khả năng cập nhật lên iOS 27.

Bản cập nhật danh sách thiết bị cổ điển/lỗi thời mới nhất được phát hành chỉ một tháng sau khi Apple đưa iPhone SE đời đầu vào danh sách các thiết bị lỗi thời, sau bảy năm ngừng bán. Những thiết bị như vậy sẽ không đủ điều kiện nhận bất kỳ bản cập nhật phần mềm hoặc hỗ trợ phần cứng nào.

Năm ngoái, một số thiết bị khác của Apple, bao gồm Apple Watch Series 4, MacBook Pro 15 inch (2019), MacBook Pro 15 inch (2017) và MacBook Air 11 inch (đầu năm 2015), cũng đã gia nhập danh sách các thiết bị cổ điển và lỗi thời.