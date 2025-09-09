Những điện thoại Galaxy đón tin vui từ One UI 8 trong tháng này

One UI 8, bản cập nhật dựa trên Android 16, hứa hẹn mang đến nhiều cải tiến đáng kể, bao gồm khả năng trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến, tùy chọn tùy chỉnh mở rộng và hiệu suất hệ thống được cải thiện. Mặc dù rất nhiều thiết bị Galaxy sẽ nhận được One UI 8 trong tháng này, tuy nhiên chỉ có một số ít mẫu mới có thể cài đặt phiên bản chính thức.

Dòng Galaxy S25 sẽ nhận One UI 8 ổn định đầu tiên trong tháng này.

Câu hỏi lớn lúc này chính là, những thiết bị nào sẽ nhận được One UI 8 chính thức trong tháng 9? Samsung đã đưa ra thông báo chính thức rằng bản cập nhật ổn định sẽ bắt đầu được triển khai trong tháng 9, với khả năng độc quyền cho dòng Galaxy S25, bao gồm các mẫu Galaxy S25, Galaxy S25+ và Galaxy S25 Ultra.

Mặc dù Samsung vẫn chưa xác nhận thêm thiết bị nào sẽ nhận được bản cập nhật One UI 8 ổn định trong này, nhiều nguồn rò rỉ cho thấy một đợt triển khai rộng rãi hơn có thể diễn ra vào cuối tháng 9. Theo các nguồn chưa được xác minh, bao gồm cả những người trong ngành và diễn đàn cộng đồng, ngày 25/9 có thể đánh dấu sự mở rộng của One UI 8.

Các thiết bị có khả năng nhận được bản cập nhật One UI 8 chính thức bao gồm dòng Galaxy S24 (S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE), Galaxy S25 Edge, cùng một số mẫu dòng Galaxy A, như Galaxy A36 5G và Galaxy A56 5G. Cũng lưu ý rằng, những thông tin này đến từ các nguồn chưa được xác minh và chỉ mang tính chất suy đoán. Samsung chưa chính thức xác nhận bất kỳ lịch trình ra mắt nào sau ngày ra mắt dòng Galaxy S25.

Một số thiết bị khác cũng có thể nhận One UI 8 ổn định vào ngày 25/9.

Cuối cùng, người dùng Galaxy S25 có thể tự tin mong đợi bản cập nhật One UI 8 vào tháng 9. Đối với người dùng các thiết bị tương thích khác, sự kiên nhẫn vẫn là điều cần thiết. Mặc dù các thông tin rò rỉ cho thấy bản cập nhật sẽ được phát hành rộng rãi hơn vào cuối tháng, nhưng thông tin chính thức từ Samsung vẫn là nguồn thông tin chính xác nhất. Công ty thường cung cấp lịch trình triển khai cập nhật qua các kênh chính thức, bao gồm ứng dụng Samsung Members và trang tin tức toàn cầu Global Newsroom.